Plus besoin de visa pour entrer au Togo. Les ressortissants de tous les pays africains en sont désormais exemptés pour les séjours d'une durée de 30 jours maximum. Annonce faite dans un communiqué officiel. Le Togo met en avant sa volonté de renforcer la libre circulation des personnes et des biens sur le continent.

« Welcome to Togo », c'est le message publié sur les réseaux sociaux par le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey. Selon le communiqué officiel, la mesure concerne les ressortissants de tous les pays africains. Plus besoin de visa d'entrée sur le territoire togolais pour y passer jusqu'à 30 jours. Il suffit désormais de remplir en ligne une déclaration de voyage, au moins 24h avant l'arrivée, pour obtenir un bordereau à présenter aux postes frontaliers. Il faut aussi un passeport national en cours de validité.

Les autorités togolaises mettent en avant l'intégration africaine, la libre circulation et la coopération entre États. Lomé souhaite, selon son communiqué, devenir un hub régional pour les affaires, la culture et les échanges en Afrique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Togo rejoint la courte liste des pays qui ont déjà supprimé le visa d'entrée, sur le continent : le Bénin voisin, la Gambie, les Seychelles, le Rwanda, dont le ministre des Affaires étrangères salue la décision togolaise. « Une Afrique qui avance, c'est une Afrique qui lève toutes les barrières à la libre circulation des personnes sur le continent », écrit Olivier Nduhungirehe. Au Ghana, les visas deviennent gratuits pour tous les Africains à partir de la semaine prochaine.