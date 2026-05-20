Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 20 mai 2026

revue de presse

CAN 2027 - Tirage explosif, groupes relevés et premiers chocs en vue sur la route de l'Afrique de l'Est

La route vers la Coupe d'Afrique des nations 2027 est désormais lancée. Réunis mardi au Caire, en Égypte, les responsables de la Confédération africaine de football ont procédé au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine CAN, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Les 48 sélections engagées ont été réparties en douze groupes, avec plusieurs affiches prometteuses et des duels régionaux qui annoncent déjà une campagne électrique.

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Le tirage a réservé plusieurs confrontations majeures entre poids lourds du football africain. Dans le groupe A, les Lions de l’Atlas partiront évidemment en grands favoris devant des Panthères du Gabon en pleine reconstruction qui devront se méfier de la progression du Niger dans la lutte pour le deuxième billet qualificatif. (Source allAfrica)

La RCI veut porter le numérique à 15% de son PIB en 2030

Le ministre ivoirien de la Transition numérique et de l’Innovation technologique, Djibril Ouattara, a réaffirmé à Kigali, l’ambition de la Côte d’Ivoire de devenir le hub technologique incontournable du continent, lors de l’Africa CEO Forum 2026,

Djibril Ouattara, ministre ivoirien de la Transition numérique, exprimait le 15 mai 2026 lors d’un panel stratégique aux côtés de la délégation ivoirienne, conduite par le Premier ministre Robert Beugré Mambé. Le pays veut faire du numérique un moteur de croissance.

Intervenant dans le cadre de l’initiative « Invest in Côte d’Ivoire », en partenariat avec le CEPICI, le guichet unique de l’investissement, Djibril Ouattara a dévoilé des objectifs ambitieux pour l’économie nationale ivoirienne. (Source Apanews)

La Sierra Leone va accueillir un premier vol de migrants expulsés des États-Unis

Freetown doit recevoir, mercredi 20 mai, 25 migrants ouest-africains expulsés des États-Unis dans le cadre d’un accord controversé financé par Washington.

La Sierra Leone s’apprête à accueillir mercredi matin un premier avion transportant 25 migrants ouest-africains expulsés des États-Unis, a annoncé le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, Timothy Musa Kabba. Cet accueil s’inscrit dans un accord conclu avec Washington, prévoyant la prise en charge d’un maximum de 300 migrants expulsés par an.

Selon les autorités, seules des personnes originaires des pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sont concernées. Le ministre a précisé que certains migrants détenaient auparavant des titres de séjour sierra-léonais. (Source Africa Radio)

Au Nigeria, 175 membres de l’Etat islamique tués dans les frappes aériennes conjointes avec les Etats-Unis

Depuis plusieurs mois, une recrudescence d’attaques meurtrières par des groupes djihadistes a conduit le président nigérian, Bola Tinubu, à décréter en novembre 2025 un état d’urgence sécuritaire, et le président américain, Donald Trump, à menacer le pays d’une intervention militaire.

Les frappes aériennes menées conjointement par le Nigeria et les Etats-Unis depuis plusieurs jours dans le nord-est du pays ont permis de tuer 175 combattants de l’Etat islamique (EI), a affirmé, mardi 19 mai, l’armée nigériane, dans un communiqué.

Depuis 2009, une insurrection djihadiste menée par Boko Haram, puis par son rival, le groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest (EIAO), a provoqué la mort de plus de 40 000 personnes et le déplacement de 2 millions d’habitants dans le nord-est du pays le plus peuplé d’Afrique, selon l’ONU. (Source Le Monde Afrique)

Législatives et communales en Guinée : Une campagne atone sans participation de toute l'opposition

La Guinée est à dix jours d’un double scrutin. Les élections législatives et communales sont prévues le dimanche 31 mai. Dans la foulée de la présidentielle, le pouvoir a déployé d’importants moyens pour la campagne, mais dans la mesure où une grande partie de l’opposition ne participe pas à ces scrutins pourtant décisifs dans le retour à l’ordre constitutionnel, la campagne électorale reste fade.

Un temps suspendu, puis en partie réintégré dans la course par la Cour suprême, le Frondeg, le Front pour la démocratie en Guinée, est présenté comme le principal parti d’opposition.

Mais pour son président, Abdoulaye Yéro Baldé, la campagne électorale, sans opposition, est un recul démocratique. (Source RFI)

Guinée équatoriale–Russie : Moscou transforme Malabo en nouveau pivot sécuritaire africain

Derrière la coopération militaire affichée entre Moscou et Malabo, la Russie consolide discrètement une architecture d’influence stratégique mêlant protection de régime, projection sécuritaire et expansion géopolitique sur l’Atlantique africain.

La visite à Moscou du ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Simeon Oyono Esono Angue, marque une nouvelle étape dans le rapprochement accéléré entre la Guinée équatoriale et la Russie. Face à lui, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, n’a laissé planer aucune ambiguïté : Moscou est prêt à renforcer sa coopération militaro-technique avec Malabo afin de répondre aux « besoins de défense » du régime équato-guinéen.

Mais derrière le vocabulaire diplomatique classique, c’est une réalité géostratégique beaucoup plus lourde qui se dessine : la Russie étend désormais son empreinte sécuritaire vers le golfe de Guinée, l’un des nouveaux espaces critiques de la compétition mondiale. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Assemblée parlementaire de la Francophonie : Le Sénégal prend la tête de la section Afrique

Le Sénégal renforce son influence au sein des instances parlementaires francophones. À l’issue de la 32e Assemblée générale de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a été élu à la présidence de la section Afrique de l’institution.

Il succède au Camerounais Hilarion Etong, consacrant ainsi un nouveau leadership sénégalais dans les instances régionales de la Francophonie parlementaire. Cette élection intervient alors que le Sénégal accueillait cette rencontre de haut niveau, réunissant des présidents d’assemblées parlementaires, des députés et des représentants des sections africaines de l’espace francophone.

Les travaux de l’assemblée générale ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, notamment les crises internationales, les questions de souveraineté et les tensions géopolitiques, y compris la situation au Moyen-Orient. Les échanges ont également mis l’accent sur le rôle des parlements dans la consolidation de la paix, la stabilité institutionnelle, le dialogue entre les peuples et le renforcement de la coopération interparlementaire. (Source Le Soleil)

Affaire Succès Masra : Verdict attendu de la Cour suprême le 21 mai au Tchad

Le jeudi 21 mai 2026, la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Tchad examinera le pourvoi en cassation de Succès Masra. L’ancien Premier ministre et leader du parti Les Transformateurs conteste sa condamnation à vingt ans de réclusion pour les tueries de Mandakao. La décision de la haute juridiction sera définitive.

Arrêté en août 2025 par la Cour d’appel de N’Djaména, Succès Masra a écopé de la peine maximale dans le dossier criminel n°018/25. Les faits remontent à des violences intercommunautaires meurtrières à Mandakao, une localité du sud du pays. L’opposant a toujours nié toute implication directe, dénonçant un procès politique. Son pourvoi en cassation ne porte pas sur le fond, mais sur la forme : irrégularités procédurales, violation de la loi ou incompétence des juges d’appel. (Source Africapresse)

Angola : MPLA confirme la réception de la candidature unique de João Lourenço

La sous-commission des candidatures de la Commission nationale préparatoire du IXe Congrès ordinaire du MPLA a confirmé, ce mardi à Luanda, la réception de la candidature unique de João Lourenço à la présidence du parti, dans le cadre du processus organique préparatoire du conclave prévu en décembre 2026.

Cette information figure dans un communiqué publié par la sous-commission des candidatures, dans laquelle l'organe précise ses compétences et les limites de son action dans le processus de préparation du IXe Congrès ordinaire du MPLA.

Selon cette précision, depuis l'ouverture officielle du processus de candidatures aux organes individuels et collégiaux au niveau national, le 28 mars, la sous-commission n'a reçu que la candidature de João Lourenço à la présidence du MPLA. (Source Angop)

RDC : "L'abacost" version Mobutu renaît de ses cendres à Kinshasa

Cols Mao, poches passepoilées, manches ornées de perles ou de broderies sophistiquées… À Kinshasa, tailleurs et amateurs d’élégance redonnent un souffle nouveau à l’« abacost », costume emblématique de la République démocratique du Congo.

Contraction de « à bas le costume », l’abacost est une veste fermée, généralement dotée d’un col Mao, pensée comme une alternative au costume occidental et à la cravate, peu adaptée au climat équatorial. Popularisé sous le régime du président Mobutu Sese Seko (1965-1997), qui en avait imposé le port aux fonctionnaires, il incarnait alors une volonté d’affirmation identitaire face aux codes vestimentaires hérités de l’Occident.

Après la chute de Mobutu et l’ouverture au multipartisme, l’abacost, associé à l’ancienne élite politique, avait peu à peu perdu de son prestige. Mais aujourd’hui, il revient en force. (Source Africanews)