Afrique: Le Soudan affrontera le Sénégal, le Mozambique et l'Éthiopie en route vers la CAN 2027

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, organisé mardi par la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, a placé le Soudan dans le groupe (J) aux côtés du Sénégal, du Mozambique et de l'Éthiopie.

La phase qualificative réunira 48 sélections, y compris les trois pays hôtes -- l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie -- réparties en 12 groupes de quatre équipes.

La phase finale de la CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027 dans les trois pays organisateurs.