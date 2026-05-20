Tunisie: Ouverture des candidatures pour le Prix de la jeune fille arabe et de la technologie

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 19 mai 2026, l'ouverture des candidatures par l'Organisation de la femme arabe pour le Prix de la jeune fille arabe et de la technologie au titre de l'année 2026.

Cette initiative ambitieuse vise principalement à encourager les jeunes filles du monde arabe à s'orienter vers les technologies de l'information et de la communication. En favorisant l'émergence de solutions numériques innovantes, le prix ambitionne de mettre la technologie au service des causes féminines et sociétales, tout en stimulant l'esprit d'innovation chez les jeunes créatrices.

Pour cette nouvelle édition, les candidates sont invitées à concevoir une campagne de sensibilisation en ligne ou à développer une application ou un site web innovant. Le projet soumis doit impérativement s'inscrire dans les thématiques du concours, en exploitant les outils technologiques pour résoudre une problématique concrète qui touche les femmes de la région arabe et pour contribuer activement à leur autonomisation.

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Le concours s'adresse aux jeunes filles arabes réparties en trois catégories d'âge, à savoir les 8 à 11 ans, les 12 à 17 ans et les 18 à 24 ans. Les candidates intéressées ont jusqu'au 31 août 2026 pour soumettre leur dossier. Toutes les modalités de participation, les critères d'éligibilité ainsi que le détail des thématiques sont disponibles sur le site officiel de l'Organisation de la Femme Arabe.

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