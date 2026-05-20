Afrique: Cheikh Mahi Ibrahima Niass reçu en audience par le président algérien Abdelmadjid Tebboune

Dakar — Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience le guide religieux sénégalais Cheikh Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la Fayda Tidjaniya, mardi, à Alger, rapporte l'agence Algérie Presse Service.

D'après la même source, le ministre d'État algérien chargé de l'Inspection générale des services de l'État et des Collectivités locales, Brahim Merad, le khalife général de la tidjaniya d'Algérie, Cheikh Sidi Ali Belarabi, et le conseiller de M. Tebboune chargé des Affaires religieuses, des Zaouïas et des Écoles coraniques, Mohamed Hassouni, ont pris part à l'audience.

Mohamed Moustapha Niass, Mohamed Macky Niass et Abdourahmane Ndao, tous les trois des personnalités religieuses proches de Cheikh Mahi Ibrahima Niass, étaient également présents à l'audience, selon Algérie Presse Service.

Le khalife général de la Fayda Tidjaniya est invité à effectuer une visite officielle en Algérie par les autorités du pays, depuis le 14 mai.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À son arrivée à Alger, il a été accueilli par le ministre des Affaires religieuses, Youcef Belmehdi, et d'autres personnalités algériennes.

Le khalife de Médina Baye a été reçu, samedi, au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, où les missions de ce département ministériel lui ont été présentées.

L'invitation faite à lui d'effectuer une visite officielle dans ce pays d'Afrique du Nord traduit la volonté de ses autorités de coopérer davantage avec la Fayda Tidjaniya, la communauté des descendants et des disciples de l'érudit et guide musulman sénégalais Cheikh Ibrahim Niass (1900-1975).