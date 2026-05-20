Angola: L'UE mobilise plus de 2 milliards d'euros pour le corridor de Lobito

Luanda — L'Union européenne (UE) a déjà mobilisé près de 2,1 milliards d'euros d'investissements et de dons en Angola, en particulier pour le corridor de Lobito, considéré comme l'un des projets de coopération les plus importants entre les deux parties.

Cette information a été communiquée à la presse mardi par l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, à l'issue d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, au cours de laquelle l'état d'avancement du partenariat entre l'Angola et l'UE a été analysé.

Rosário Bento Pais a rappelé que le corridor de Lobito avait été sélectionné par l'Union européenne et ses 27 États membres pour un investissement dans le cadre de la stratégie « Global Gateway », car il s'agit du projet ayant le plus grand impact et la plus grande envergure sur le continent africain.

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Selon la diplomate, les investissements sont concentrés le long du corridor de Lobito et concernent notamment le port, les infrastructures ferroviaires, l'énergie, l'agriculture et la formation professionnelle. Parmi les résultats déjà obtenus, elle a souligné le bon fonctionnement du corridor et la première exportation de produits agricoles angolais, à savoir des poires et des avocats, vers le marché européen, qui a eu lieu en décembre dernier.

L'ambassadrice a également annoncé un financement de 50 millions d'euros pour le développement agricole et énergétique le long du corridor, ainsi qu'un projet de 43 millions d'euros pour la formation professionnelle, dans le cadre du programme PROSPERA.

Création d'emplois

Rosário Bento Pais a indiqué que l'un des principaux objectifs du partenariat est la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, grâce au recours à la main-d'oeuvre locale par les entreprises européennes et à la formation de professionnels angolais.

« Les entreprises européennes font appel à la main-d'oeuvre locale. Le développement des compétences est fondamental pour promouvoir la diversification économique et garantir des perspectives à la jeunesse angolaise », a-t-elle expliqué. Dans ce contexte, elle a mis en avant le projet Uni.AO, qui soutient des programmes de master et de troisième cycle dans des domaines stratégiques tels que l'agriculture, l'énergie et les biotechnologies.

La représentante de l'UE a déclaré que la coopération avec l'Angola repose sur la diversification économique et la création d'emplois, le développement humain (éducation et santé) et le renforcement de la gouvernance, en particulier sur des initiatives liées à la justice, à la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption. Elle a également rappelé le succès du Sommet des entreprises Union européenne-Angola, qui s'est tenu les 5 et 6 mai à Luanda et qui a réuni un millier d'entreprises dans le but d'attirer davantage d'investissements privés dans le pays.

Coopération avec l'Assemblée nationale

Lors de la rencontre avec le président du Parlement angolais, la continuité du projet PASCAL, qui favorise le dialogue entre l'Assemblée nationale, les autorités locales et la société civile, a également été abordée. Rosário Bento Pais a déclaré que le Parlement angolais joue un rôle central dans le renforcement du partenariat entre les partis, affirmant qu'il existe un intérêt mutuel à approfondir la coopération institutionnelle.