Angola: L'ONU réaffirme son soutien à l'Assemblée nationale pour le renforcement de la démocratie

Luanda — La coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Angola, Amanda Khozi Mukwashi, a déclaré ce mardi à Luanda que l'Organisation était disposée à continuer d'appuyer l'Assemblée nationale dans ses efforts pour renforcer la démocratie, le contrôle budgétaire et la participation des jeunes à la vie politique et sociale du pays.

Cette déclaration a été faite à la presse à l'issue d'une rencontre de courtoisie avec le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida. Selon la coordinatrice, l'Assemblée nationale est une institution fondamentale pour les Nations Unies, car elle représente la voix des citoyens angolais et joue un rôle déterminant dans l'adoption et le contrôle des politiques publiques conformes aux Objectifs de développement durable (ODD).

« Nous avons évoqué la responsabilité de l'Assemblée nationale, notamment la nécessité de veiller à ce que le budget général de l'État (BGE) prenne en compte la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable, ainsi que la participation des jeunes à la vie démocratique », a-t-elle déclaré.

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Amanda Khozi Mukwashi a indiqué que, lors de la réunion, les questions relatives au chômage des jeunes et à la nécessité d'assurer une plus grande participation des jeunes aux débats et aux décisions parlementaires ont également été abordées. Interrogée sur le niveau de chômage en Angola, la représentante des Nations Unies a estimé qu'il était prématuré de dresser un diagnostic définitif, étant donné qu'elle est en poste dans le pays depuis moins de cinq mois.

Amanda Khozi Mukwashi a toutefois expliqué qu'elle entendait approfondir sa connaissance de la réalité nationale afin d'identifier les principaux défis et opportunités, dans le but de renforcer le soutien des Nations Unies au gouvernement angolais et à la jeunesse. « L'Angola possède des ressources naturelles et de nombreuses opportunités. Il est important de veiller à ce que les jeunes ne soient pas de simples observateurs, mais des acteurs à part entière du développement économique, social et politique du pays et du continent africain », a-t-elle souligné.

La représentante a rappelé que les Nations Unies et l'Assemblée nationale entretiennent un partenariat de longue date, axé sur le renforcement institutionnel et la promotion de la bonne gouvernance. Amanda Khozi Mukwashi a donc réaffirmé la volonté du système des Nations Unies de fournir une assistance technique et institutionnelle chaque fois que le Parlement angolais le jugera nécessaire.