Angola: IMEX Francfort - Une opportunité pour attirer les investissements touristiques

Francfort (De notre correspondant spécial) - Attirer de nouveaux investissements dans le secteur du tourisme événementiel et mettre en valeur le potentiel touristique national figurent parmi les principaux atouts de la participation inédite de l'Angola au salon IMEX Francfort, qui a débuté ce mardi en Allemagne.

Selon Bruno Albernaz, PDG d'Arena Eventos, l'un des exposants, cette première participation de l'Angola à cet événement international vise à démontrer la capacité du pays à organiser des événements d'envergure et à attirer des investisseurs potentiels dans ce secteur sur son territoire. Dans des déclarations à la presse angolaise couvrant le salon, le dirigeant a indiqué que l'attraction d'investissements potentiels pourrait bénéficier à l'ensemble de l'économie nationale.

Bruno Albernaz espère que cette première initiative du gouvernement angolais portera ses fruits. Le musicien Big Nelo, représentant Karga Eventos au salon, dresse également un bilan positif de l'événement, soulignant qu'IMEX Francfort permettra l'échange d'expériences et favorisera les rencontres avec les leaders mondiaux du tourisme événementiel. Il a indiqué que l'objectif de Karga Eventos à ce salon était de nouer des partenariats susceptibles d'attirer des événements majeurs et de nouveaux investissements.

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Par ailleurs, la directrice de l'Institut pour la promotion du tourisme (INFOTUR), Allicia Santos, a considéré la présence de l'Angola à IMEX Francfort comme une opportunité de développer le tourisme événementiel dans le pays. Selon la responsable, ce salon permettra également à l'Angola de mieux comprendre le fonctionnement du marché du tourisme événementiel à l'échelle mondiale. Sous le slogan « Rencontrez-vous en Angola : la salle de réunion en Afrique », le pays compte plusieurs exposants nationaux, tels que Karga Eventos, Arena Eventos, HCTA, Salão Protocolar da Chicala et Lelu Tour.

La délégation angolaise est conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui a annoncé lundi 18 l'adhésion officielle de l'Angola à l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA) d'Allemagne, la plus grande plateforme mondiale qui organise plus de 18 000 événements par an.

Après la cérémonie d'inauguration, le programme de cette première journée d'IMEX Francfort, qui se termine jeudi 21, est principalement consacré aux rencontres d'affaires entre prestataires de forfaits touristiques et clients, aux forums de dirigeants et aux activités de réseautage. Pendant trois jours, l'Angola présentera son potentiel touristique aux principales destinations touristiques mondiales, qui attirent le plus grand nombre de visiteurs, telles que la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Turquie et le Mexique. Parmi les autres pays africains représentés, on retrouve également le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Rwanda.