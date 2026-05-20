Angola: Le SIC découvre un dépôt clandestin de carburant à Cacongo

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JFC/JL/DF/LUZ

Cabinda — Un dépôt clandestin de stockage de carburant pour la contrebande vers les pays voisins (Congo/Brazzaville et RDC), a été démantelé lundi par le Service d'investigation criminelle (SIC) dans la municipalité de Cacongo, province de Cabinda.

La destruction de ce dépôt de produits pétroliers dans le quartier de Tenda a permis la saisie de plus de 1000 litres de carburant, stockés dans des bidons de 25 litres. Selon un communiqué du SIC, envoyé ce mardi à l'ANGOP à Cabinda, le produit a été remis au Ministère public pour une procédure pénale. « Une enquête est en cours pour retrouver les propriétaires et ensuite les traduire en justice », a-t-on appris dans le document. Située au nord de l'Angola, la province de Cabinda partage une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale avec les deux Congo.

Lire l'article original sur ANGOP.

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