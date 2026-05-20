Afrique: Malick Ndiaye vante les atouts de la diplomatie parlementaire

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise Malick Ndiaye a loué, mardi, les atouts de la diplomatie parlementaire insistant sur son rôle central dans la gestion de la coopération internationale.

"Cette Assemblée régionale a rappelé une vérité essentielle : la diplomatie parlementaire n'est pas une diplomatie secondaire. Elle apporte une contribution singulière, précieuse irremplaçable aux relations entre les peuples et les États", a affirmé M. Ndiaye lors de la cérémonie de clôture de la 32ᵉ Assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Le président du Parlement sénégalais estime que cette forme de diplomatie "permet de maintenir des passerelles lorsque les tensions s'élèvent de préserver le dialogue lorsque les positions se durcissent et de construire de la confiance là où les incompréhensions peuvent s'installer".

Selon lui, une coopération interparlementaire "plus structurée, visible et opérationnelle" constitue une panacée au regard de la recrudescence des crises sécuritaires, les fractures économiques, les tensions géopolitiques et les recompositions stratégiques.

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Il a également réitéré l'attachement des États membres de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie à la souveraineté africaine qu'il qualifie "d'exigence politique, institutionnelle et économique".

Cette 32ᵉ Assemblée régionale de la section Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie fut marquée par l'adoption de trois décisions majeures.

La première est la poursuite des concertations en vue de la mise en place d'un comité mixte interparlementaire consacré à la situation dans la région des Grands Lacs.

En deuxième lieu, il y a l'organisation d'une mission de contact et d'information en Guinée-Bissau, sous la conduite de la section sénégalaise de l'APF et la désignation de la section togolaise pour conduire une mission de contact et d'information auprès des États membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).

Enfin, le Sénégal a signé deux mémorandums avec la Côte d'Ivoire et la République gabonaise en matière de coopération interparlementaire.