Nigeria: 175 jihadistes tués dans les nouvelles frappes conjointes avec les États-Unis

20 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

Abuja et Washington ont annoncé mardi 19 mai 2026 de nouvelles pertes infligées aux djihadistes lundi lors d'une 3e salve de frappes aériennes menées dans le nord-est du Nigeria. D'après l'armée nigériane, au moins 175 terroristes ont été exécutés dans ces opérations militaires conjointes avec les États-Unis. Le chef de l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique, s'est félicité des résultats de la collaboration militaire entre les deux pays devant le Congrès américain.

Nouvelles frappes aériennes dans le nord-est du Nigeria lundi et 175 combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) « éliminés sur le champ de bataille », a précisé l'armée nigériane dans un communiqué mardi. En plus d'Abu Bilal al-Minuki, désigné par Abuja et Washington comme le numéro 2 du groupe État islamique, plusieurs autres cadres, notamment en charge de la propagande ou de la supervision d'attaques, ont été tués au cours du week-end dernier, rapportent les militaires nigérians.

Selon Dagvin Anderson, le commandant de l'Africom, « Les Nigérians ont joué un rôle déterminant au cours des derniers mois : ils ont identifié la cible, nous ont aidés à recueillir des renseignements et nous ont apporté leur soutien pour mener à bien cette mission », a-t-il déclaré dans une adresse au congrès américain mardi.

Depuis près de six mois, Washington et Abuja ont renforcé leur coopération dans la lutte anti-terroriste avec un appui matériel, mais aussi l'envoi de 100 à 200 soldats américains au Nigeria. Les États-Unis avaient mené, le jour de Noël, de premières frappes aériennes visant, selon elle, des jihadistes du groupe local Lakurawa dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce même groupe est accusé d'avoir tendu le week-end dernier une embuscade dans cette zone, près de la frontière avec le Niger, et d'avoir tué au moins 7 soldats nigérians.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.