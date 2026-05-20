Afrique: Le pays dans le groupe B des qualifications pour la CAN 2027

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'Angola est placé dans le groupe B des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027), aux côtés des équipes nationales d'Égypte, du Malawi et du Soudan du Sud.

Le tirage au sort, qui s'est déroulé ce mardi au siège de la Confédération Africaine de Football (CAF) au Caire, a de nouveau placé l'équipe égyptienne face aux « Palancas Negras » (l'équipe nationale angolaise), comme lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, où les Angolais n'avaient pas réussi à se qualifier. Les matchs de qualification débutent le 21 septembre prochain. La CAN 2027 se déroulera simultanément au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Lors de la dernière CAN, en 2025 au Maroc, l'Angola avait été éliminé dès la phase de groupes, dans un tournoi où l'équipe angolais était alors entraînée par le Français Patrice Beaumelle. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est dans le groupe J, avec le Mozambique, le Soudan et l'Éthiopie.

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