Angola: Le MAPTSS lance un programme de certification des compétences acquises

Luanda — Le ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a lancé ce mardi à Luanda un programme de certification formelle des connaissances, des compétences et des aptitudes acquises tout au long de la vie, dans des contextes formels ou informels, y compris l'expérience professionnelle.

Intitulé « Reconnaissance, Validation et Certification des Compétences » (RVCC), ce programme s'inscrit dans le cadre du Système national des qualifications (SNQ), qui vise à rehausser le niveau de compétences de la population active. D'après les informations disponibles, les personnes intéressées doivent déposer leur candidature auprès de l'Institut national des qualifications (INQ), organisme chargé de la coordination du SNQ, ou via ses services, afin d'obtenir la certification.

Pour ce faire, il est nécessaire d'être âgé de 18 ans ou plus, de maîtriser la lecture et l'écriture, de posséder une expérience professionnelle ou personnelle pertinente dans le domaine concerné, de faire preuve de capacité de réflexion et de fournir des preuves des compétences acquises.

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Le processus de reconnaissance des compétences (RVCC) se déroulera dans des centres de reconnaissance spécialisés mis en oeuvre dans le cadre du SNQ, tels que les établissements d'enseignement technique et professionnel général et secondaire publics, privés ou public-privé, les centres de formation professionnelle, les entreprises et les employeurs, les services du sous-système d'enseignement et de formation professionnels, et autres.

La cérémonie de lancement du programme a été présidée par la ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, en présence notamment de la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, et du secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe.

À cette occasion, Maria Bragança a déclaré que la RVCC (Reconnaissance, Validation et Certification des Compétences) constitue un processus efficace de transformation des vies et du pays, garantissant l'indissolubilité de l'activité et des compétences professionnelles. Selon cette représentante du gouvernement, les compétences prennent de la valeur sur le marché du travail grâce à un apprentissage continu tout au long de la vie, qu'il soit formel, non formel ou informel.

Elle a souligné que la reconnaissance des apprentissages, des qualifications et des expériences acquises tout au long de la vie est aujourd'hui un phénomène mondial, impulsé par la révolution technologique et les exigences du marché du travail. La responsable a insisté sur le fait que, dans les pays développés, la reconnaissance des compétences est intégrée aux politiques d'éducation et de formation, permet à la main-d'oeuvre de s'adapter aux nouvelles exigences économiques, favorise l'inclusion sociale et renforce la compétitivité des économies.

En ce sens, elle a affirmé que, pour l'Angola, où l'économie informelle demeure prédominante et où la population est majoritairement jeune, le processus de reconnaissance, de validation et de certification des compétences représente un outil puissant du SNQ (Système National des Qualifications), ayant un impact direct sur l'employabilité, l'inclusion sociale et le développement du capital humain.

La ministre d'État aux Affaires sociales a, quant à elle, reconnu l'existence de défis et plaidé pour une forte intégration des entreprises et de l'industrie dans le processus, considérant que la formation professionnelle est essentielle à la pérennité et à la compétitivité des entreprises. Maria do Rosário Bragança estime que ce processus aura des retombées positives sur les citoyens, en renforçant l'estime de soi et le sentiment d'appartenance sociale, en améliorant l'accès à un travail décent et à la poursuite des études, et en contribuant à la réduction du secteur informel.

La responsable a souligné que de nombreux Angolais rencontrent des difficultés d'insertion professionnelle car ils ne peuvent faire valoir les compétences acquises en dehors du système éducatif formel. Elle a précisé que la RVCC (Reconnaissance, Validation et Certification des Compétences) leur permettra d'obtenir des certificats professionnels et d'assurer la continuité de leur parcours académique et de formation dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

La ministre a appelé à un engagement institutionnel, technique et matériel afin de garantir la crédibilité du processus, en accordant une attention particulière aux actions des techniciens et évaluateurs internes. Ces derniers devraient fonder leur travail sur le Catalogue national des qualifications professionnelles, considéré comme essentiel pour garantir la comparabilité des qualifications au niveau national et international.

elon Mme Bragança, la mise en oeuvre effective du RVCC représente un « changement de paradigme » en Angola et pourrait garantir que les citoyens nationaux et les résidents étrangers du pays, possédant des compétences acquises en dehors du cadre de l'éducation formelle, bénéficient pleinement de la reconnaissance et de la valorisation de leurs capacités professionnelles. CPM/VIC/LUZ