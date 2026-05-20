Gabon: Koula-Moutou - Une nouvelle base provinciale pour atténuer le fléau du Conflit Homme-Faune

Dans le cadre du renforcement de la Stratégie Nationale de gestion du Conflit Homme-Faune (CHF), Maurice Ntossui Allogo, ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du CHF, a inauguré hier, lundi 18 mai 2026 à Koula-Moutou, la nouvelle base provinciale d'atténuation du CHF. Deuxième du genre, ce centre opérationnel est la a été financé par l'Initiative pour la Forêt d'Afrique Centrale (CAFI) au Gabon, et déployé avec l'appui technique de Wildlife Conservation Society (WCS) et Space for Giants.

Rappelant avec émotion que le gouvernement mesure la douleur d'une famille qui voit le labeur de toute une saison réduit à néant, en une seule nuit, par le passage dévastateur des éléphants, Maurice Ntossui Allogo a réitéré l'impératif absolu de tout mettre en oeuvre pour atténuer ce fléau et restaurer la dignité des populations rurales.

Selon lui, « l'inauguration de cette base matérialise notre détermination ferme à intensifier l'installation des clôtures électriques mobiles sur l'ensemble du territoire national, tout en renforçant l'efficacité opérationnelle de nos services déconcentrés » avant d'ajouter, « nous mettons à la disposition de nos concitoyens un dispositif de proximité permanent, visant à offrir une assistance renforcé au coeur de chaque province ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentante de CAFI au Gabon, Zita Kassa Wilks a pour sa part souligné qu'une cohabitation pacifique entre l'homme et la faune sauvage revêtait une dimension cruciale pour le développement durable du pays. « La préservation des forêts gabonaises et de la biodiversité doit se faire au bénéfice direct des communautés locales et s'affirmer comme un puissant moteur de croissance, capable d'améliorer durablement leur quotidien ; c'est tout le sens du programme que nous soutenons au Gabon pour atténuer ce fléau », a-t-elle affirmé.

Visite des plantations

S'inscrivant pleinement dans cette démarche de proximité, le séjour du ministre a également été marqué par la visite de plusieurs plantations. Cette action de terrain a permis d'aller à la rencontre des communautés afin de toucher du doigt leurs réalités quotidiennes et d'identifier leurs besoins prioritaires. Tour à tour, Maurice Ntossui Allogo s'est ainsi rendu dans les villages de Litseghe, Ndjokonamoye, Mana-Mana et Matsatsa, pour sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation et à l'entretien technique des clôtures électriques mobiles.

Afin de compléter ce dispositif à l'échelle nationale, une nouvelle base ouvrira prochainement dans la province du Moyen-Ogooué. Le Gabon s'appuie désormais sur un réseau de huit (8) bases opérationnelles chargées de centraliser la gestion des plaintes, de coordonner le déploiement des barrières électriques et d'en assurer la maintenance.

Ces structures modernes ont la particularité de mutualiser les compétences : elles abritent simultanément les bureaux des chefs de brigades des Eaux et Forêts et les unités de l'organisation Space for Giants, qui assure l'installation et le suivi technique des clôtures.