Gabon: Atelier continental sur la priorisation des zoonoses - Le pays renforce son engagement dans l'approche' une seule santé'

Le Gabon affirme son engagement en faveur du renforcement de la sécurité sanitaire en prenant part, à travers le Coordonnateur du Projet de Sécurité Sanitaire HeSP, à l'atelier continental de formation des formateurs sur la priorisation des zoonoses selon l'approche « Une seule Santé », organisé du 18 au 23 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, sous l'égide de CDC Afrique et Amérique.

Cet atelier stratégique réunit des experts techniques et des représentants des cinq régions de l'Union Africaine autour d'un objectif commun : renforcer les capacités du continent dans la prévention, la surveillance et la riposte face aux maladies zoonotiques.

À travers une approche multisectorielle intégrant la santé humaine, animale et environnementale, les participants travailleront à :

· Former un réseau continental de formateurs qualifiés ;

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· Identifier les zoonoses prioritaires ;

· Définir des actions concrètes pour mieux prévenir et contrôler les menaces sanitaires.

La participation du Gabon à cette rencontre traduit sa volonté de consolider l'approche « Une seule Santé », de renforcer les compétences nationales et d'améliorer la coordination multisectorielle pour une meilleure protection des populations.