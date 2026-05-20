Gabon: Atelier continental sur la priorisation des zoonoses - Le pays renforce son engagement dans l'approche' une seule santé'

19 Mai 2026
Gabonews (Libreville)
Par MS

Le Gabon affirme son engagement en faveur du renforcement de la sécurité sanitaire en prenant part, à travers le Coordonnateur du Projet de Sécurité Sanitaire HeSP, à l'atelier continental de formation des formateurs sur la priorisation des zoonoses selon l'approche « Une seule Santé », organisé du 18 au 23 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, sous l'égide de CDC Afrique et Amérique.

Cet atelier stratégique réunit des experts techniques et des représentants des cinq régions de l'Union Africaine autour d'un objectif commun : renforcer les capacités du continent dans la prévention, la surveillance et la riposte face aux maladies zoonotiques.

À travers une approche multisectorielle intégrant la santé humaine, animale et environnementale, les participants travailleront à :

· Former un réseau continental de formateurs qualifiés ;

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· Identifier les zoonoses prioritaires ;

· Définir des actions concrètes pour mieux prévenir et contrôler les menaces sanitaires.

La participation du Gabon à cette rencontre traduit sa volonté de consolider l'approche « Une seule Santé », de renforcer les compétences nationales et d'améliorer la coordination multisectorielle pour une meilleure protection des populations.

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