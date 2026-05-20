Gabon: Forum Urbain Mondial 2026 - Le pays et ONU-Habitat renforcent leur coopération à Bakou

Bakou, le 19 mai 2026 - En marge de la 13e session du Forum Urbain Mondial (WUF13), organisée à Bakou, en Azerbaïdjan, le Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Mays Mouissi, a eu une séance de travail avec Monsieur Patrick Canagasingham, Directeur de la Division des Programmes Régionaux d'ONU-Habitat.

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté du Gabon de renforcer sa coopération avec ONU-Habitat autour des priorités nationales en matière de logement, de planification urbaine, de modernisation foncière et de résilience des territoires.

Une coopération technique renforcée au service du logement et de la planification urbaine

Au cœur des échanges, les deux parties ont examiné les perspectives d'un appui technique accru d'ONU-Habitat au Gabon. Pour le Gouvernement gabonais, cette coopération représente un levier important pour consolider les réformes engagées, renforcer les capacités nationales et accélérer la mise en œuvre de politiques publiques destinées à améliorer l'accès des populations à un logement décent, sûr et durable.

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Les discussions ont également porté sur les enjeux liés à la planification urbaine et à l'organisation durable des territoires. Dans un contexte marqué par l'expansion rapide des villes, le Gabon entend s'appuyer sur l'expertise d'ONU-Habitat pour mieux structurer ses outils de planification, renforcer la gouvernance urbaine et accompagner la transformation des villes gabonaises.

Cette approche s'inscrit dans l'esprit du WUF13, organisé du 17 au 22 mai 2026 à Bakou, sous le thème « Loger le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », consacré au logement, à la sécurité urbaine et à la résilience des villes.

La coopération internationale comme levier de modernisation de l'habitat

Les échanges ont également porté sur la place du Gabon dans les discussions internationales relatives à l'habitat. À travers sa participation au Forum Urbain Mondial, le pays réaffirme sa volonté de prendre une part active aux réflexions globales sur les villes sûres, inclusives et résilientes, tout en valorisant les réformes engagées au niveau national.

Cette rencontre entre le Ministre du Logement, Mays Mouissi, et Patrick Canagasingham Marque ainsi une étape importante dans la consolidation des partenariats internationaux du Gabon. À Bakou, le Gabon porte une ambition claire : faire de la coopération internationale un outil concret au service de la modernisation du secteur de l'habitat, de la sécurisation du foncier et de l'amélioration durable du cadre de vie des populations.