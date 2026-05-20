Angola: Campagne de vaccination antipoliomyélitique synchronisée

Mbanza Kongo — Une campagne de vaccination antipoliomyélitique synchronisée sera menée cette semaine le long de la frontière entre la province de Zaire (Angola) et la République démocratique du Congo (RDC).

C'est ce qu'a informé mardi à l'ANGOP à Mbanza Kongo, le superviseur provincial de la promotion de la santé, Andrade Lunzayilawo Kianzuaku, soulignant que l'opération, d'une durée de trois jours, vise à vacciner les enfants de moins de cinq ans résidant dans les zones frontalières avec le pays voisin et au-delà. « La province de Zaire est prête pour le lancement de cette campagne synchronisée, qui débutera le 22 mai. Le lancement officiel aura lieu jeudi dans la municipalité frontalière de Luvo », a-t-il expliqué.

Pour la province de Zaire, la source a indiqué que 149 083 enfants de moins de cinq ans seront vaccinés du 22 au 24 mai. Il a déclaré que la campagne vise à renforcer l'immunité des enfants déjà vaccinés lors de la première phase, qui a eu lieu en avril dernier, et à rattraper ceux qui n'ont pas pu être vaccinés lors de la précédente campagne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que 226 équipes, composées de 988 techniciens, ont été constituées (superviseurs, vaccinateurs, agents d'enregistrement, personnel logistique, conseillers et agents de mobilisation sociale), et a souligné que 170 000 doses de vaccin ont été mises à disposition pour cette campagne. Il a invité les parents et les tuteurs à collaborer avec les équipes de vaccination pour le succès de cette campagne, qui sera menée en porte-à-porte. La province de Zaire, située au nord de l'Angola, partage une frontière de 310 kilomètres avec la région du Congo central, en République démocratique du Congo.