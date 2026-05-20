Angola: Le Musée régional de Cabinda accueille plus de 400 touristes par mois

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/DF/LUZ

Cabinda — Plus de 400 touristes, entre Angolais et étrangers, visitent chaque mois le Musée régional de Cabinda dans le but de découvrir la réalité culturelle et historique de la région.

S'adressant à la presse, la directrice générale de cette institution muséologique, Maria Imaculada Dias, a encouragé les enseignants, les étudiants et d'autres usagers liés à la science, à visiter cet espace afin d'enrichir leurs bagages intellectuels.

Elle a indiqué que le musée gère 615 pièces qui illustrent la vie et l'histoire des ancêtres de cette province plus au nord d'Angola, soulignant l'importance des musées dans l'éducation, la cohésion sociale et dans la promotion internationale de l'identité culturelle locale. Dans cette optique, elle a réaffirmé le ferme engagement des autorités dans la conservation du patrimoine matériel et immatériel de la région au profit des générations actuelles et futures.

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