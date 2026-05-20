Congo-Kinshasa: Linafoot / Play-offs - Aigles du Congo, TP Mazembe et Don Bosco s'imposent

La 5e journée du championnat national de la RDC (LINAFOOT) a été marquée, mardi 19 mai 2026 sur différents stades de la RDC, par la victoire de FC Aigles du Congo, TP Mazembe et Don Bosco.

Au stade Tata Raphaël de Kinshasa, les Aigles du Congo se sont imposés face au FC Céleste sur le score de 2 buts à 0.

Dès la 30e minute, Jonathan Moba a ouvert le score pour les Samouraïs, permettant à son équipe de mener à la pause.

En seconde période, les tentatives du FC Céleste n'ont pas abouti, butant sur une défense solide des Aigles du Congo.

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Il a fallu attendre la 90e minute pour voir Paul Massey sceller définitivement le sort de la rencontre.

Ce succès permet aux Aigles du Congo de prendre la 2e place du classement provisoire avec 11 points.

Mazembe s'impose sur l'AS Simba

Le même mardi, au stade de Kamalondo, le TP Mazembe a décroché une précieuse victoire face à l'AS Simba (1-0).

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 38e minute par Marc Diouf.

Don Bosco arrache sa victoire sur Lupopo

De son côté, le CS Don Bosco s'est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face au FC Saint Éloi Lupopo, au terme d'un match très disputé.

Durant la majeure partie de la rencontre, les deux équipes se sont neutralisées. Don Bosco, déterminé à se relancer, a fait preuve d'une grande organisation face à une équipe de Lupopo offensive, mais peu efficace dans le dernier geste.

La délivrance est finalement intervenue dans les derniers instants grâce à David Bela Bakuayima, qui a inscrit de la tête l'unique but de la rencontre à la 92e minute (90'+2).

Ce but capital offre trois points précieux à Don Bosco dans un championnat particulièrement serré.Grâce à ce succès, Don Bosco grimpe à la 3e place du classement, tandis que Lupopo manque l'occasion de se rapprocher du podium.

Le TP Mazembe conserve la tête du classement, sous la pression des Aigles du Congo.

Classement provisoire après la 5e journée

TP Mazembe: 12 points (+6)

Aigles du Congo: 11 points (+5)

CS Don Bosco: 10 points (-1)

AS V.Club : 9 points (0)

FC Lupopo: 7 points (0)

Maniema Union: 6 points (-2)

AS Simba: 4 points (-1)

FC Céleste: 1 point (-7)