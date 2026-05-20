Afrique: CAN U17 2026 - L'Égypte, le Cameroun, et le Maroc filent en quarts de finale

Dakar — Le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Cameroun se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN U17), à l'issue des rencontres de la troisième et dernière journée des groupes A et B.

Déjà qualifiée avant son dernier match, la Côte d'Ivoire a terminé en tête du groupe B avec 7 points. Le Cameroun décroche également son billet pour les quarts avec 6 points. L'Ouganda termine troisième avec 4 points, tandis que la RD Congo quitte la compétition sans le moindre point.

Dans le groupe A, le Maroc s'est emparé de la première place avec 7 points devant l'Égypte, deuxième avec 4 points. L'Éthiopie, également créditée de 4 points, est éliminée à la différence de buts. La Tunisie boucle la phase de groupes à la dernière place avec un seul point.

La Tanzanie, leader provisoire du groupe C avec 6 points après deux journées, avait déjà validé sa qualification grâce à ses deux victoires et à une meilleure différence de buts.

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La compétition se poursuit mercredi avec les dernières affiches des groupes C et D. Le Sénégal occupe actuellement la troisième place du groupe D dominé par l'Algérie avec 4 points. L'Afrique du Sud est deuxième avec 3 points, alors que le Ghana ferme la marche avec un point.

Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale obtiendront automatiquement leur billet pour la Coupe du monde U17 prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Les sélections classées troisièmes disputeront des barrages pour les deux dernières places qualificatives.

Le Sénégal affrontera l'Algérie mercredi à 19h GMT pour son dernier match de groupe.

Résultats de la 3ᵉ journée

Groupe A

Maroc 2 - 1 Égypte

Tunisie 0- 1 Éthiopie

Groupe B

Côte d'Ivoire 2 - 2 Ouganda

Cameroun 1 - 0 RD Congo

Programme du mercredi

Groupe C

Mali - Tanzanie (16h GMT)

Angola - Mozambique (16h GMT)

Groupe D