Afrique: CAN U17 - La Côte d'Ivoire assure, le Cameroun s'impose et l'Ouganda est barragiste

19 Mai 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Quelle incroyable début de soirée. Le dénouement du Groupe B a tenu toutes ses promesses au bout du suspense et du temps additionnel. Si la Côte d'Ivoire (1re, 7 pts) et le Cameroun (2e, 6 pts) valident leur billet direct pour les quarts et le Mondial U-17, l'Ouganda (3e, 4 pts) a arraché un barrage pour la Coupe du Monde U-17 à la... 104e minute !

Cameroun - RD Congo : 1-0

Buteur : Omar Tsombeng (45+6)

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Le Cameroun n'avait besoin que d'un point pour valider son ticket pour les quarts de finale du tournoi, il en a pris trois. Face à des Léopardeaux de la RD Congo, les protégés d'Alioum Saidou, ont dû faire le dos rond. La lumière est finalement venue juste avant la pause. Au bout des arrêts de jeu de la première période, Omar Tsombeng a libéré les siens d'un coup de casque rageur (1-0, 45e+6).

En seconde période, les Lionceaux Indomptables ont géré leur avantage au métier, sans briller mais avec une solidité retrouvée. Avec cette deuxième victoire (6 points), le Cameroun assure l'essentiel : la qualification directe pour la phase finale. Pour la RD Congo, le bilan comptable s'avère certes difficile avec trois défaites en trois matches. Mais au-delà du résultat, cette campagne aura posé les fondations d'un nouveau cycle.

Côte d'Ivoire - Ouganda : 2-2

Buteurs : Koudougnon Drebo (25e), Souleymane Kone (79e) / Henry Muhoozi (41e), Arafat Ibanda (90+14 pen)

Ce match fera date. En bonne position après deux victoires, la Côte d'Ivoire voulait sécuriser sa première place, tandis que l'Ouganda jouait sa survie. Les Éléphanteaux démarrent fort grâce à Koudougnon Drebo qui ouvre le score d'une frappe limpide (1-0, 25e). Mais les Ougandais ont du coeur et recollent juste avant la pause par Henry Muhoozi (1-1, 41e).

Au retour des vestiaires, les Ivoiriens remettent le pied sur le ballon et pensent plier l'affaire lorsque Souleymane Kone redonne l'avantage aux siens à dix minutes du terme (2-1, 79e). On se dirige alors vers une fin de match tranquille... C'était sans compter sur un temps additionnel de folie, devenu le théâtre d'un suspense absolument irrespirable. Poussés par l'énergie du désespoir et un courage exemplaire, l'Ouganda a jeté ses dernières forces dans la bataille, transformant ces ultimes minutes en un véritable moment d'histoire.

À la suite d'une ultime situation confuse dans la surface ivoirienne, l'arbitre désigne le point de penalty après recours à l'arbitrage vidéo. Arafat Ibanda ne tremble pas et transforme la sentence au bout de la nuit (2-2, 90e+14). Un nul synonyme de première place pour la Côte d'Ivoire (7 points), mais surtout synonyme d'espoir pour l'Ouganda (4 points), qui chipe la place de barragiste pour le Mondial U-17!

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