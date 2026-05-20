Afrique: Éliminatoires de la CAN 2027 - Les chapeaux dévoilés avant le tirage au sort

La route vers la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies PAMOJA 2027 s'accélère. Ce mardi, le tirage au sort des éliminatoires, prévu à Le Caire, va donner le coup d'envoi des hostilités.

La CAF a officialisé la composition des quatre chapeaux. Quarante-huit nations s'apprêtent à découvrir leurs futurs adversaires pour une phase de groupes qui s'annonce déjà acharnée.

La cérémonie se tiendra au siège de la Fédération égyptienne de football à partir de 15h00 (heure locale, 12h00 GMT) et sera à suivre en direct sur CAF TV.

Pour rappel, cette prochaine édition de la CAN sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 19 juin au 17 juillet 2027.

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Sans surprise, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la RD Congo, le Mali, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso héritent du chapeau 1 et endossent le costume de têtes de série.

Leur présence promet déjà de sacrés chocs, d'autant que le chapeau 2 a fière allure avec des clients comme le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée, le Gabon, l'Ouganda, l'Angola, le Bénin ou encore la Zambie.

Le Mozambique, Madagascar, la Guinée équatoriale et les Comores complètent ce deuxième chapeau particulièrement relevé, de quoi garantir des poules homogènes et disputées tout au long de la campagne.

Déjà qualifiés d'office en tant que pays hôtes, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda participeront tout de même à ces éliminatoires.

Conséquence de ce billet automatique : seul le premier de chaque poule contenant l'un des trois pays organisateurs validera sa qualification. Dans les autres groupes, les deux premiers décrocheront leur ticket pour la phase finale.

Le chapeau 3 est composé du Kenya, de la Libye, de la Tanzanie, du Niger, de la Mauritanie, de la Gambie, du Soudan, de la Sierra Leone, de la Namibie, du Togo, du Malawi et du Rwanda.

Enfin, le chapeau 4 rassemble le Zimbabwe, la Guinée-Bissau, le Congo, la Centrafrique, le Liberia, le Burundi, l'Éthiopie, le Lesotho, le Botswana, le Soudan du Sud, l'Érythrée et la Somalie.

Le Soudan du Sud, le Burundi, la Somalie, le Lesotho, l'Érythrée et l'Éthiopie ont dû passer par le tour préliminaire pour rejoindre les 42 nations les mieux classées du continent.

Les 48 pays seront répartis en 12 groupes, et cette campagne de qualification s'étalera sur trois fenêtres internationales.

Les deux premières journées se joueront lors de la trêve FIFA du 21 septembre au 6 octobre 2026, suivies des 3e et 4e journées du 9 au 17 novembre 2026.

Le dénouement de ces éliminatoires aura lieu du 22 au 30 mars 2027 avec les deux ultimes journées, qui figeront le plateau complet de la compétition.

Si les cadors habituels partiront avec les faveurs des pronostics, les dernières éditions de la CAN ont prouvé que l'écart entre les géants d'Afrique et les nations émergentes ne cesse de se réduire.

La Centrafrique, l'Érythrée, la Somalie et le Soudan du Sud rêvent d'une première qualification historique, tandis que d'autres verront ces qualifs comme l'occasion idéale de retrouver le gratin du football africain.

Avec des matchs aller-retour étalés sur plusieurs mois, les points pris à l'extérieur, la différence de buts et la régularité seront, comme souvent, les clés de la qualification.

Place au tirage, qui va dessiner les contours de cette aventure vers PAMOJA 2027. La bataille pour le trône de l'Afrique est lancée.

La composition des chapeaux pour les éliminatoires de la TotalEnergies CAF CAN 2027 :