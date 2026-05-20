Sénégal: Administration centrale - Les salaires du personnel estimés à 125,2 milliards de FCFA en janvier 2026

En janvier 2026, les salaires de l'administration centrale sénégalaise s'élèvent à 125,2 milliards de FCFA, marquant une hausse de 0,6% par rapport au mois précédent. C'est ce qui ressort des Repères statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), rendues publiques mardi.

Au Sénégal, les charges du personnel et l'effectif de l'administration centrale ont connu une augmentation en début de l'année 2026. Selon le rapport des Repères statistiques publiées mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en janvier 2026, les salaires de l'administration centrale s'élèvent à 125,2 milliards de F CFA, marquant une hausse de 0,6% par rapport au mois précédent.

« Cette dynamique mensuelle est corrélée à une amélioration de l'effectif de la fonction publique, qui atteint 191 817 agents (+0,5%). En glissement annuel, les salaires progressent de 6,3% et l'effectif de 4,2% sur la période », explique l'Ansd.

Concernant les recettes totales de l'État la même source renseigne qu'au mois sous revue, elles se sont établies à 436,2 milliards de FCFA, marquant une hausse de 36,8% par rapport au mois précédent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette dynamique mensuelle est principalement portée par le bond des recettes non fiscales (+307,3%), dû notamment aux redevances de l'ARTP, et par la progression des recettes fiscales (+30,6%), tirée par l'impôt sur les sociétés », indique le rapport.

En glissement annuel, les recettes totales progressent de 15,2% par rapport à février 2025. Cette croissance est soutenue par la bonne tenue des recettes non fiscales (+33,4%) et des recettes fiscales (+14,1%).