Afrique: Arif douanier zéro mis en oeuvre par la Chine pour le continent - Ce que le Sénégal peut en tirer

La Chine a mis en œuvre une politique de tarif douanier zéro en faveur de 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec l'Empire du Milieu, depuis le 1ᵉʳ mai 2026. Hier, lors d'une conférence de presse à Beijing, le directeur général adjoint du Département des traités et du droit du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, Yusong Chen, ainsi que l'ambassadeur chargé des affaires du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), ont rappelé l'importance de cette mesure visant à promouvoir les échanges entre la Chine et l'Afrique.

Concernant les impacts positifs de cette mesure pour le Sénégal, Yusong Chen a indiqué : « Le Sénégal est un pays très important en Afrique de l'Ouest et pour la Chine. » Il estime qu'avec des produits tels que le phosphate, le pétrole ou encore le gaz, le Sénégal pourrait largement bénéficier du tarif douanier zéro afin d'accroître ses exportations vers la Chine.

M. Chen assure également que la Chine facilitera les procédures de dédouanement afin d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) sénégalaises à exporter davantage vers le marché chinois.

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Il a ajouté que cette politique de tarif douanier zéro offre des avantages réels aux 53 pays africains concernés. Selon lui, elle contribuera également à renforcer les investissements directs étrangers chinois en Afrique, lesquels se sont élevés à 3,6 milliards de dollars en 2025, soit environ 2 000 milliards de francs CFA.

Concernant l'excédent de la balance commerciale de la Chine en Afrique et au Sénégal, M. Chen a insisté sur le fait que son pays « ne cherche pas à être excédentaire », mais souhaite plutôt contribuer au développement de l'Afrique et du Sénégal.