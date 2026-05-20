Afrique: Au Rwanda, les pays africains affichent leur intérêt pour le nucléaire civil

20 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

Le Rwanda accueille la deuxième édition du Sommet africain de l'innovation sur l'énergie nucléaire (Neisa) jusqu'à ce jeudi 21 mai. Le nucléaire civil, contesté pour ses déchets radioactifs et les risques d'accident, connaît un regain d'intérêt face à la demande grandissante d'énergie. Sur le continent, seule l'Afrique du Sud détient une centrale nucléaire en activité. Mais plusieurs pays africains affichent ouvertement leurs ambitions en matière d'énergie nucléaire.

Pour Lassina Zerbo, président du conseil d'administration du Rwanda Atomic Energy Board, les nouvelles technologies en développement, en particulier les petits réacteurs nucléaires, apportent de nouvelles opportunités pour les pays africains. « Le futur du nucléaire en Afrique au 21e siècle ne ressemblera pas à l'industrie nucléaire du 20e siècle. Les petits réacteurs modulaires (SMR) et les micro-réacteurs modulaires changent le jeu. Cette technologie offre une meilleure flexibilité, renforce la sécurité, raccourcit les temps de construction et s'adapte mieux à notre infrastructure électrique. »

Le Rwanda, le Ghana, l'Afrique du Sud, de nombreux pays affichent leur intérêt pour ces nouvelles technologies. Des programmes nucléaires qui se heurtent au défi du financement, l'un des thèmes principaux du sommet. Après un accord l'année dernière avec la Banque mondiale, certaines restrictions sont levées.

« Maintenant, il est possible que les portes des institutions financières internationales s'ouvrent également au nucléaire. Et je peux vous dire qu'on est à un stade très avancé de nos conversations avec la Banque africaine de développement pour que l'on puisse aussi amener des opportunités de financements en Afrique », affirme Rafael Mariano Grossi, directeur de l'AIEA, l'agence internationale de l'énergie atomique.

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