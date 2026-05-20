Afrique: Commerce extérieur - Progression de 40,5 milliards de FCFA des exportations

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué une progression de 40,5 milliards de FCFA des exportations conjuguées à un repli de 11,6 milliards de FCFA des importations en variation mensuelle. L'information a été donnée mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans le rapport des Repères statistiques de février 2026.

« Au mois de février 2026, le solde commercial s'établit à -60,1 milliards de FCFA contre -112,2 milliards de FCFA au mois précédent, soit une réduction de 52,1 milliards de FCFA du déficit extérieur sur les biens sur la période sous revue », rapporte l'Ansd.

Ce résultat s'inscrit, selon la même source, dans un contexte marqué par une progression des exportations de 40,5 milliards de FCFA conjuguée à un repli des importations de 11,6 milliards de FCFA en variation mensuelle.

« L'essor des ventes à l'extérieur est principalement porté par l'or non monétaire (+20,5 milliards de FCFA), les arachides non grillées (+9,4 milliards de FCFA), le pétrole brut (+7,2 milliards de FCFA) et le ciment hydraulique (+4,5 milliards de FCFA) », poursuit le document.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant des importations, souligne le document, la contraction mensuelle est essentiellement attribuable au recul des achats de produits céréaliers de 17,1 milliards de FCFA, notamment le riz et le blé, et des ouvrages en métaux de 11,1 milliards de FCFA. Cette dynamique a permis, d'après l'Ansd de compenser la forte hausse des importations de pétrole brut à hauteur de 39,7 milliards de FCFA.