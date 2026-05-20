Cap-Vert: Mondial 2026 - Bubista sort sa liste, les Requins Bleus parés pour l'histoire !

Le sélectionneur cap-verdien a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde. Entre cadres historiques et vents de jeunesse, le Cap-Vert débarque sans complexe.

Ils seront le vent de fraîcheur de cette phase finale. Pour leur toute première participation à une Coupe du Monde, les Requins Bleus comptent bien jouer les trouble-fêtes. Le sélectionneur Bubista a tranché ce lundi en révélant le nom des 26 élus qui s'envoleront pour le tournoi. La muraille Vozinha

Dans les buts, aucun suspense : l'inoxydable Vozinha (39 ans) sera le guide spirituel et technique de cette équipe. Il sera épaulé par Marcio Rosa et le portier de San Diego, CJ dos Santos.

En défense, Bubista s'est offert un encadrement XXL. Logan Costa, auteur d'une saison pleine avec Villarreal, sera le patron de l'arrière-garde aux côtés du roc de Shamrock Rovers, Roberto Lopes. Les couloirs seront dynamisés par le joueur de Columbus Crew, Steven Moreira, tandis que l'immense vétéran Stopira (37 ans) apporte ses dizaines de sélections au compteur pour encadrer la jeunesse de Sidny Cabral ou Wagner Pina.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un milieu "Box-to-Box" ultra physique

Pour exister au plus haut niveau international, le Cap-Vert mise sur un entrejeu à forte intensité. La fratrie Duarte (Deroy et Laros) promet de faire des étincelles dans la transition, bien épaulée par la plaque tournante de PEC Zwolle, Jamiro Monteiro.Yannick Semedo et le polyvalent Kevin Pina complètent un secteur où l'impact athlétique sera la clé pour contrer les cadors mondiaux.

Mendes - Rodrigues : la dernière danse des dynamiteurs

C'est offensivement que le Cap-Vert fait saliver. Pour alimenter l'attaque, Bubista fait confiance à ses deux flèches légendaires : le capitaine Ryan Mendes et l'insaisissable Garry Rodrigues. À leurs côtés, la pointe de l'attaque s'annonce explosive avec le prolifique Nuno da Costa, et le virevoltant Jovane Cabral. Avec les dynamiteurs Willy Semedo et Hélio Varela sur les ailes, les Requins Bleus ont les armes pour piquer en contre-attaque.

La liste complète des 26 Requins Bleus :