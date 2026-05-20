Afrique: CAN U17 - La Tanzanie qualifiée, le Mali et le Mozambique se neutralisent, l'Algérie et le Sénégal s'imposent

Ce dimanche marque la fin de la deuxième journée de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17. Une journée qui a démarré sur les chapeaux de roue avec la démonstration de la Tanzanie face à l'Angola (3-0).

Au programme de la journée, le Senegal défie le Ghana, l'Algérie a battu l'Afrique du Sud (2-0), et le Mozambique et le Mali ont fait match nul (1-1).

Mozambique 1-1 Mali Buteurs : Diego Pelembe (5e) / Youssif Sylla (65e)Le Mozambique a longtemps cru tenir une victoire de prestige face au Mali, mais un éclair de génie de Youssif Sylla a permis aux Aiglonnets de sauver l'essentiel (1-1) dans une rencontre rythmée et disputée jusqu'au bout.

Le début de match a été idéal pour les Mambas, qui ont frappé dès la 5e minute. Sur leur première offensive bien construite, Diego Pelembe a profité d'un ballon mal repoussé à l'entrée de la surface pour ajuster le gardien malien d'une frappe précise. Ce but rapide a galvanisé les Mozambicains, agressifs dans le pressing et appliqués dans la circulation du ballon, face à un Mali surpris et en manque de repères.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré ce coup de froid, les Maliens ont progressivement repris le contrôle du jeu. Plus entreprenants dans l'entrejeu, ils ont monopolisé la possession, multipliant les séquences offensives sans parvenir à trouver la faille dans le bloc compact du Mozambique. Les occasions se sont succédé, mais la défense mozambicaine, bien organisée, a tenu bon pendant plus d'une heure.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté similaire : le Mali poussait, le Mozambique résistait. Alors que les petits Mambas semblaient se rapprocher d'un succès précieux, Youssif Sylla a surgi pour remettre les deux équipes à égalité à la 65e minute. Le milieu malien a décoché une frappe somptueuse de loin, un tir puissant et limpide qui est venu se loger dans la lucarne, laissant le portier adverse sans réaction. Un but spectaculaire, sans doute l'un des plus beaux de la compétition jusqu'ici.

La fin de rencontre a été ouverte, avec des occasions de part et d'autre, mais aucun camp n'a trouvé la faille.

Ghana 0-1 Sénégal Buteur : Ibrahima Dione (59e)

Le Senegal a frappé fort dans ce choc de la deuxième journée en s'imposant face au Ghana (1-0), dimanche, grâce à une réalisation d'Ibrahima Dione en seconde période. Un succès qui relance les Lionceaux dans la course à la qualification.

Dans une affiche entre deux des nations déjà titrées dans le milieu du football de jeunes en Afrique, l'intensité a été au rendez-vous dès les premières minutes. Le Ghana a tenté de prendre le contrôle du ballon, fidèle à son jeu technique et offensif, tandis que le Sénégal a misé sur sa solidité collective et sa capacité à se projeter rapidement vers l'avant.

Les débats sont restés très serrés durant la première période. Les Ghanéens ont affiché davantage de maîtrise dans la circulation, mais sans parvenir à réellement déséquilibrer un bloc sénégalais compact et discipliné. Les Lionceaux, eux, ont attendu leur moment, restant patients malgré la pression adverse.

Le tournant est survenu à la 59e minute. Sur une séquence bien construite, Ibrahima Dione a trouvé l'ouverture et offert l'avantage au Sénégal. Un but qui a récompensé l'efficacité sénégalaise dans un match où chaque détail comptait.

Mené, le Ghana a poussé dans le dernier tiers de la rencontre, multipliant les offensives pour revenir. Mais le Sénégal a parfaitement géré son avance, faisant preuve de maturité défensive et d'une grande rigueur dans les duels. Solides jusqu'au coup de sifflet final, les Lionceaux ont tenu bon pour signer une victoire capitale.

Afrique du Sud 0-2 Algérie Buteur : Yacine Abed (41e, 85e)

Après son match nul 2-2 contre le Ghana, l'Algérie a signé une victoire précieuse face à l'Afrique du Sud (2-0), dimanche. Portés par un grand Yacine Abed, auteur d'un doublé, les jeunes Fennecs se relancent parfaitement dans la course à la qualification.

Dans un match disputé et longtemps équilibré, les Sud-Africains ont tenté d'imposer leur rythme en début de partie, avec davantage de possession et quelques incursions intéressantes sur les côtés. Mais l'Algérie, bien en place tactiquement, a su absorber la pression avant de progressivement prendre confiance. Très disciplinés défensivement, les Nord-Africains ont misé sur des transitions rapides pour faire la différence.

La rencontre a basculé juste avant la pause. À la 41e minute, Yacine Abed a surgi pour concrétiser l'un des temps forts algériens, profitant d'une ouverture dans la défense sud-africaine pour battre le gardien et donner l'avantage à son équipe. Un but important, qui a récompensé le réalisme des Algériens au meilleur moment.

Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud a tenté de réagir en poussant plus haut, mais s'est heurtée à un bloc algérien solide et compact. Malgré quelques situations, les Sud-Africains ont manqué de précision dans le dernier geste, laissant l'Algérie gérer son avance avec sang-froid.

Alors que les Amajimbos espéraient encore revenir, Yacine Abed a porté le coup de grâce à la 85e minute. L'attaquant a conclu une contre-attaque rapide pour signer son doublé et sceller définitivement la victoire algérienne.

Angola 0-3 Tanzanie Buteurs : Razaki Mgbeglendi 28e, Hasan Kizinga 52e, Hussen Saddam 67e

Deux matches, deux démonstrations. La Tanzanie s'est installée parmi les sensations de ce début de tournoi en battant l'Angola (3-0), dimanche, après avoir déjà infligé le même score au Mozambique lors de son entrée en lice dans cette TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17. Un carton plein et une impression de maîtrise totale.

Face à des Angolais pourtant attendus plus solides, les Tanzaniens ont frappé avec un mélange de puissance, de vitesse et de réalisme qui fait déjà tourner les têtes. Après une entame équilibrée, ils ont accéléré au bon moment. À la 28e minute, Razaki Mgbeglendi a ouvert la marque, profitant d'un flottement défensif pour lancer son équipe sur les rails.

L'Angola a bien tenté de se réorganiser, mais n'a jamais vraiment trouvé la faille. Trop timides dans l'utilisation du ballon, souvent pris dans le pressing adverse, les Palanquinhas ont subi la montée en régime tanzanienne après la pause. Hasan Kizinga a doublé la mise à la 52e minute, au terme d'une action limpide, avant que Hussen Saddam ne parachève le récital à la 67e avec un coup franc direct.

En deux sorties, la Tanzanie affiche des chiffres qui parlent d'eux-mêmes : six buts marqués, aucun encaissé. Mais au-delà des statistiques, c'est la manière qui interpelle. Cette équipe joue libérée, attaque sans retenue et dégage une vraie maturité dans la gestion des temps forts.

Grâce à ces deux performances, les Tanzaniens se sont qualifiés pour les quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 et aussi pour le Mondial U-17.