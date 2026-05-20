Sénégal: Convention ministère Fonction publique - Prime Store, une opportunité pour près de 190 000 agents de l'État de faire leurs achats en ligne

Le ministre de la Fonction publique Ovlier Boucal a signé une convention avec Prime Store. Prime Store est une plateforme sénégalaise regroupant un réseau de commerçants partenaires visant à faciliter les achats des clients. La signature s'est tenue le 18 mai 2026 au ministère. Cette convention permettra aux agents de l'État de payer en plusieurs fois leurs achats auprès du réseau de commerçants de la plateforme. Près de 190 000 agents vont bénéficier de cet allègement.

Cette initiative vise à renforcer le pouvoir d'achat des fonctionnaires, tout en préconisant une consommation responsable et adaptée aux réalités économiques des agents de l'État. À travers cette plateforme, ils pourront acheter des produits et services nécessaires au quotidien.

Elle représente également une opportunité pour le réseau de commerçants de la plateforme. En effet, elle leur permet d'accéder à une clientèle plus large, solvable et structurée. Ils bénéficient également d'un dispositif facilitant les ventes et améliorant l'expérience client.

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D'autres retombées économiques sont aussi attendues telles que : la stimulation des ventes, le soutien au commerce local, le renforcement des entreprises partenaires et la participation à la création de valeur dans l'économie nationale. Ainsi, le ministre a salué ce partenariat et l'engagement de Mouhamet Mbow, fondateur de Prime store, dans la mise en place de cette solution destinée à améliorer les conditions de vie des agents publics.