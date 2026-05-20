Algérie: Le président de la République reçoit le Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, le Khalife général de la Fayda Tidjania au Sénégal, Cheikh Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass, et la délégation l'accompagnant.

Ont assisté à cette audience, du côté algérien, le ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, le Khalife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh

Sidi Ali Belarabi, et le conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, M. Mohamed Hassouni.

Ont assisté à l'audience, du côté sénégalais, MM. Mohamed El Khalifa Cheikh Ibrahim Niass, Mohamed Moustapha Niass, Mohamed Macky Niass et Abdourahmane Ndao, de la Fayda Tidjania au Sénégal.