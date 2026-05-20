Sénégal: Gov'Athon 2026 - Immersion ministérielle pour les lauréats du secteur agricole

19 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Les lauréats du portefeuille « Agriculture » de la compétition d'innovation publique Gov'Athon 2026 ont franchi une étape décisive en participant à une séance de cadrage et d'immersion stratégique au sein du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Présidée par le Directeur de Cabinet du ministre, cette rencontre a réuni l'ensemble des structures et entités techniques clés du département. Selon le ministère, l'objectif principal est de transformer ces projets numériques en leviers concrets pour accélérer la modernisation des chaînes de valeur, renforcer la digitalisation des services ruraux et soutenir la souveraineté alimentaire nationale.

Pour garantir la réussite et le passage à l'échelle de ces solutions, une synergie institutionnelle inédite a été déployée selon le communiqué. Des entités de premier plan, telles que le Programme national d'Autosuffisance en Riz (PNAR), l'Institut national de Pédologie (INP), l'Agence nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) et la Direction de l'Horticulture, sont directement mobilisées pour assurer l'accompagnement technique sur le terrain.

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Afin de sécuriser ce processus, les discussions ont acté la mise en place prochaine de protocoles d'accord tripartites (MoU). Ces conventions, d'après la même source, lieront les porteurs de projets, le ministère de la Fonction publique (initiateur du Gov'Athon) et les structures bénéficiaires du ministère de l'Agriculture. Ce cadre juridique permettra d'encadrer rigoureusement les phases pilotes, le suivi des performances et les conditions de déploiement à grande échelle.

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