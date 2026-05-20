Afrique: CAN 2027 - Les Diables rouges désormais fixés

La Confédération africaine de football a procédé, le 19 mai, au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027. Les Diables rouges du Congo savent désormais à quoi s'en tenir. Logés dans le groupe G, ils doivent négocier les deux places qualificatives à la phase finale de la CAN avec le Cameroun, les Comores et la Namibie.

La campagne des qualifications commencera le 21 septembre prochain pour s'achever le 30 mars 2027. Les deux premières journées se dérouleront entre le 21 septembre et le 6 octobre. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 9 au 17 novembre et les deux dernières se disputeront du 22 au 30 mars 2027. Les deux premiers de ce groupe seront qualifiés pour la phase finale de la CAN qui se jouera du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Avec une bonne dose d'organisation, le Congo pourra relever enfin le défi. Le Cameroun reste sans nul doute le favori du groupe. Les Diables rouges et les Lions Indomptables n'ont pas l'habitude de se rencontrer dans les éliminatoires de la CAN, la dernière fois remonte à 1978. Le Cameroun l'avait emporté à l'aller 2-0 et le Congo signait sa revanche 4-0 au retour. Depuis, il n'y a aucune trace entre les deux sélections dans les éliminatoires de la CAN hormis les demi-finales de la CAN 1972 remportées par les Diables rouges à Yaoundé 1-0.

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Ce sera, par ailleurs, pour la première fois que le Congo affrontera les Comores dans les éliminatoires CAN. La Namibie et le Congo se connaissent très bien. Et les deux dernières fois que les Diables rouges ont joué la CAN, ils ont affronté « The Brave Warriors ». Lors des éliminatoires de la CAN 2000, le Congo avait battu la Namibie en aller et retour (1-0 et 3-0) puis lors des éliminatoires de la CAN 2015, la Namibie avait battu le Congo 1-0 au match aller des préliminaires avant de s'incliner à Pointe-Noire 0-3. Depuis, la Namibie et les Comores ont évolué. The Brave Warriors ayant découvert la phase finale de la CAN en 1998 ont participé à la CAN 2008, 2019 et ont atteint leur meilleure performance en 2023 en atteignant les huitièmes de finale. Les dernières rencontres entre le Congo et la Namibie dans les éliminatoires de la Coupe du monde le démontrent. Les Comores ont joué deux fois la phase finale de la CAN en 2021 au cours de laquelle ils ont atteint les huitièmes de finale et en 2025 éliminés au premier tour.

Les Diables rouges n'ont plus disputé une phase finale de la CAN depuis 2015, année au cours de laquelle ils avaient atteint les quarts de finale en Guinée équatoriale. Le onze national abordera cette campagne dans des circonstances très particulières à cause de la crise que traverse le football congolais.

Au niveau national, le championnat ne se joue plus depuis deux ans à la suite de la fermeture des stades. C'est un handicap pour les joueurs locaux. Il faut donc bâtir une ossature en s'appuyant sur les joueurs de la diaspora. Mais avec quel sélectionneur puisque l'identité du prochain n'est pas connue?

La composition des groupes

Groupe A : Maroc, Gabon, Niger et Lesotho

Groupe B : Egypte, Angola, Malawi et Soudan du Sud

Groupe C : Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie et Somalie

Groupe D :Afrique du Sud, Guinée, Kenya et Erythrée

Groupe E : RD Congo, Guinée équatoriale, Sierra Leone et Zimbabwe

Groupe F : Burkina Faso, Bénin, Mauritanie et République centrafricaine

Groupe G : Cameroun, Comores, Namibie et Congo

Groupe H :Tunisie, Ouganda, Libye et Botswana

Groupe I : Algérie, Zambie, Togo et Burundi

Groupe J : Sénégal, Mozambique, Soudan et Ethiopie

Groupe K : Mali, Cap-Vert, Rwanda et Liberia

Groupe L : Nigeria, Madagascar, Tanzanie et Guinée-Bissau