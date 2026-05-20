Congo-Brazzaville: Taekwondo - Arbitres, entraîneurs et acteurs de la discipline en formation

Un stage national d'arbitrage et de coaching a lieu du 19 au 21mai au Complexe sportif Urban sport de Pointe-Noire, à l'initiative de la Fédération congolaise de taekwondo (Fécotae). Prélude à l'activité, Tarik Benradi, expert international et formateur, président de la commission d'arbitrage de l'Union africaine de taekwondo (UAT), a animé le 18 mai un point de presse en compagnie d'Adel Rihan, président de la fédération, pour fixer l'opinion sur cette activité.

Le stage s'inscrit dans le cadre du programme initié par l'UAT que dirige le président Ide Issaka. Il a pour but de renforcer les compétences techniques et arbitrales des participants et permettre ainsi d'avoir dans le futur des arbitres internationaux qui peuvent exceller au niveau mondial.

« Je remercie la Fédération congolaise de taekwondo et son président pour l'accueil chaleureux fait à ma modeste personne. Par la motivation des arbitres, entraîneurs et acteurs du taekwondo à participer à cette session, je sens déjà l'adhésion au programme. C'est donc un motif de satisfaction pour la réussite de ce stage », a dit Tarik Benradi, ajoutant: « Le stage durera trois jours dont deux pour la formation et le troisième sera consacré à l'évaluation ».

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Signalons que ce stage qui va alterner théorie et pratique mettra l'accent sur les nouvelles règles et lois introduites récemment par la world taekwondo.

En tant que dirigeant de club et aussi président de la Fécotae, Adel Rihan a toujours mis en avant la formation comme base du développement de la discipline au Congo. Les résultats élogieux obtenus par les jeunes taekwondoines régulièrement dans les compétions africaines et internationales en sont la parfaite illustration.