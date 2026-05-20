Afrique: Assemblée parlementaire de la Francophonie - Le Sénégal prend la tête de la section Afrique

Le Sénégal renforce son influence au sein des instances parlementaires francophones. À l'issue de la 32ᵉ Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, a été élu à la présidence de la section Afrique de l'institution.

Il succède au Camerounais Hilarion Etong, consacrant ainsi un nouveau leadership sénégalais dans les instances régionales de la Francophonie parlementaire. Cette élection intervient alors que le Sénégal accueillait cette rencontre de haut niveau, réunissant des présidents d'assemblées parlementaires, des députés et des représentants des sections africaines de l'espace francophone.

Les travaux de l'assemblée générale ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, notamment les crises internationales, les questions de souveraineté et les tensions géopolitiques, y compris la situation au Moyen-Orient. Les échanges ont également mis l'accent sur le rôle des parlements dans la consolidation de la paix, la stabilité institutionnelle, le dialogue entre les peuples et le renforcement de la coopération interparlementaire.

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En accédant à la présidence de la section Afrique de l'APF, le Sénégal consolide sa position dans la diplomatie parlementaire francophone, à un moment où les institutions cherchent à renforcer leur rôle face aux défis politiques et sécuritaires du continent.

Organisation structurée en quatre grandes régions Afrique, Amérique, Europe et Asie-Pacifique l'Assemblée parlementaire de la Francophonie s'appuie sur des sections régionales chargées de mettre en œuvre ses orientations. Celles-ci se réunissent une fois par an et transmettent leurs conclusions à l'Assemblée plénière et au Bureau de l'institution.