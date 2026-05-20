Nigeria: Nouvelles frappes des États-Unis et du pays contre le groupe État islamique

18 Mai 2026
Radio France Internationale

Le Nigeria et les États-Unis ont mené de nouvelles opérations contre le groupe État islamique dans le nord-est du Nigeria où sévit une insurrection jihadiste depuis dix-sept ans. Dans un communiqué, publié ce lundi 18 mai, Africom - le Commandement des États-Unis pour l'Afrique - confirme avoir effectué de nouvelles frappes aériennes, dimanche 17 mai, 24 heures après avoir éliminé un haut responsable de l'organisation EI dans le pays. Depuis plusieurs mois, la coopération militaire entre Washington et Abuja s'est renforcée pour lutter contre les jihadistes.

« Il s'agit d'opérations air-sol de précision, minutieusement planifiées et extrêmement complexes », ont indiqué les autorités nigérianes qui précisent qu'aucun Américain n'a été déployé au sol. « Les Américains ont fourni du renseignement », précise le porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères.

Les frappes se sont concentrées autour de Metele et Dogon Chukwu, au nord de l'État de Borno, à la frontière avec le Niger et le Tchad. Une vingtaine de membres du groupe État islamique (EI) ont été éliminés, dont un haut responsable de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Abu-Bilal al-Minuki, et plusieurs de ses lieutenants.

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Les images fournies par Africom montrent des frappes aériennes sur un groupe de motos ainsi que sur des bâtiments. Pourtant, selon le quotidien américain, le New York Times, un commando de soldats américains aurait participé à l'attaque sur la résidence d'al-Minuki.

En décembre dernier, l'armée américaine, en coordination avec les autorités nigérianes, avait déjà mené des frappes, le jour de Noël, contre des éléments de l'EI, dans l'État de Sokoto, officiellement pour soutenir les chrétiens du Nigeria.

Pour les chercheurs, cet engagement américain de ces derniers mois montre un intérêt croissant de Washington.

La branche Afrique de l'Ouest du groupe État islamique est aujourd'hui considérée comme la plus active et la plus compétente du groupe djihadiste.

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