Angola: Le pays annonce la création d'une usine de moustiquaires pour lutter contre le paludisme

Luanda — La ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, a annoncé mardi à Genève des avancées dans le processus de création d'une usine de fabrication de moustiquaires imprégnées contre le Paludisme en Angola, dans le cadre d'une initiative soutenue par le Africa CDC.

Cette annonce a été faite lors de la réunion ministérielle sur le paludisme organisée en marge de la 79e Assemblée mondiale de la santé de l'Organisation mondiale de la santé. Placée sous le thème « Delivering Africa's Big Push Against Malaria », la rencontre a réuni des ministres africains, des représentants de l'Union africaine, de l'OMS, de la Banque mondiale, de l'ALMA ainsi que plusieurs partenaires internationaux du secteur de la santé.

Selon la ministre, l'Angola travaille actuellement sur le transfert de technologies destiné à permettre la production locale de moustiquaires de nouvelle génération traitées avec une double action insecticide, considérées comme plus efficaces contre les moustiques résistants aux insecticides traditionnels. « Nous lancerons encore cette année le processus de fabrication de moustiquaires en Angola », a-t-elle déclaré. D'après Sílvia Lutucuta, ce projet permettra de renforcer la souveraineté sanitaire du pays, de réduire la dépendance extérieure et de créer de nouvelles opportunités pour l'industrie textile nationale.

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Au cours de son intervention, la ministre a averti que l'Afrique fait actuellement face à une « véritable tempête parfaite » dans la lutte contre le paludisme, en raison de la baisse des financements internationaux, des changements climatiques, de la résistance aux médicaments et de la fragilité des systèmes de santé. « Zéro paludisme commence avec moi. Zéro paludisme commence avec chacun de nous », a-t-elle affirmé.

La responsable a également souligné que l'Afrique demeure dépendante des importations pour environ 70 % des médicaments, 90 % des dispositifs médicaux et 99 % des vaccins utilisés sur le continent, plaidant ainsi pour un investissement accru dans la production locale de technologies et de produits de santé. Lors de la réunion, les partenaires internationaux ont salué les progrès enregistrés dans la lutte contre le paludisme en Afrique, notamment la réduction de l'incidence de la maladie dans plusieurs pays, l'élargissement de l'accès au diagnostic et au traitement, ainsi que l'utilisation croissante de moustiquaires imprégnées.

L'OMS, l'ALMA et la Banque mondiale ont toutefois mis en garde contre un risque de recul, soulignant que près des deux tiers des programmes africains de lutte contre le paludisme restent tributaires de l'aide extérieure. La Commission de l'Union africaine a également présenté la « Feuille de route africaine 2030 et au-delà », qui préconise le renforcement des soins de santé primaires, de la coopération transfrontalière, des systèmes d'alerte précoce et d'un financement durable du secteur.