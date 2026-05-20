Angola: Au moins 8 à 11 % du PIB réinvestis dans le logement selon le Ministre

Bakou (De notre correspondant spécial) - Au moins 8 à 11 % du produit intérieur brut (PIB) sont réinvestis dans le secteur du logement sous forme d'investissements directs de l'État, a annoncé ce mardi à Bakou, en Azerbaïdjan, le ministre angolais des Travaux publics, de l'Aménagement urbain et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

S'exprimant lors de la réunion ministérielle sur le Nouvel Agenda urbain mondial, dans le cadre du 13e Forum urbain mondial qui a débuté dimanche, il a précisé que ce pourcentage inclut également la construction autogérée, où l'État fournit le terrain et le citoyen développe ses propres projets. Le ministre a souligné que l'Angola place le logement au coeur de ses priorités, raison pour laquelle le pays met en oeuvre des réformes législatives et modifie la loi foncière afin de prioriser l'attribution de terrains dans les programmes de logement.

« L'Angola offre un excellent exemple : le gouvernement est actuellement à la pointe de la politique du logement », a-t-il insisté. Le ministre a rappelé que l'Angola avait accueilli le Sommet africain sur le financement des infrastructures en 2025, témoignant ainsi de l'engagement du pays et de sa contribution à la recherche de financements durables pour les programmes de logement.

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Le 13e Forum urbain mondial (FUM), qui se tient sous le thème « Logement pour le monde : des villes et des communautés sûres et résilientes », accueille plus de 20 000 participants venus de 180 pays et se déroule jusqu'au 22 mai. L'Angola participe régulièrement à cet événement, créé en 2002 à Nairobi, au Kenya. Le pays a été présent à plusieurs éditions, notamment la 12e au Caire, en Égypte, où l'accent était mis sur l'urbanisation durable et le rôle des villes africaines dans l'avenir.