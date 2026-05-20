Angola: Le corridor de Lobito et les terres rares parmi les priorités américaines à Huambo

Huambo — Le développement du corridor de Lobito, l'investissement dans le projet d'extraction de terres rares et le soutien aux soins de santé constituent les trois axes prioritaires du gouvernement américain dans la province angolaise de Huambo.

Cette information a été communiquée à la presse mardi par la chargée d'affaires et chef de mission de l'ambassade des États-Unis en Angola et à Sao Tomé-et-Principe, Shannon Nagy Cazeau, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur local, Pereira Alfredo. Elle a déclaré qu'il était important d'investir dans le corridor de Lobito, qui traverse la province de Huambo, afin de créer des opportunités plus attractives pour les entreprises américaines.

La diplomate a expliqué que les programmes de santé, menés en partenariat avec le gouvernement angolais, sont principalement liés à l'hôpital militaire. Shannon Nagy Cazeau a également indiqué que le gouvernement américain est un partenaire clé du déminage, ayant contribué à hauteur de 160 millions de dollars au cours des 30 dernières années. Elle a déclaré que les États-Unis et l'Angola construisent un avenir toujours plus prospère, sûr et solide, l'Angola étant un partenaire stratégique du gouvernement américain.

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De son côté, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a exprimé son intention d'attirer des investissements américains dans cette région du pays, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures routières, de l'agriculture et de la formation.

Il a affirmé que le corridor de Lobito offre de nombreuses opportunités aux entreprises américaines et autres souhaitant investir dans la chaîne de valeur, grâce à ses atouts variés. L'Angola et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques le 19 mai 1993 et, depuis lors, ont approfondi leur partenariat stratégique axé sur la diversification économique, la transition énergétique, le commerce et la sécurité régionale.