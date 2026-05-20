Angola: La BNA prévoit une inflation à un chiffre d'ici décembre 2027

19 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JEC/PLB/BS

Cuito — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a annoncé mardi à Cuito que l'Angola pourrait ramener son taux d'inflation à un chiffre d'ici décembre 2027, grâce au ralentissement actuel de la hausse générale des prix, soutenu par les politiques mises en oeuvre pour renforcer la monnaie nationale.

Cette projection a été présentée lors de la séance consacrée au bilan et aux perspectives de la politique monétaire et de change, tenue dans la ville de Cuito, chef-lieu de la province du Bié. Au cours du premier trimestre de cette année, le taux d'inflation s'est établi à 11,58 %. Selon le gouverneur de la banque centrale, l'objectif fixé pour fin 2026 est de ramener ce taux à 11,5 %. D'après Manuel Tiago Dias, cette évolution devrait permettre à l'Angola de consolider sa stabilité macroéconomique et de se rapprocher, à court terme, de l'objectif d'un taux d'inflation à un chiffre d'ici décembre 2027.

Le responsable a souligné que l'ambition est également d'aligner le pays sur les niveaux d'inflation observés dans les États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Par ailleurs, le Comité de politique monétaire de la BNA a décidé d'abaisser son taux directeur de 17,5 % à 17 %, le taux de la facilité de prêt marginal de 18,5 % à 18 %, ainsi que le taux de la facilité d'absorption de liquidité de 16,5 % à 16 %.

Selon le gouverneur, ces mesures visent à accroître la fluidité des échanges de liquidité entre les banques commerciales afin de favoriser une baisse progressive des taux. La rencontre, organisée dans le prolongement de la 129e réunion ordinaire du Comité de politique monétaire tenue la semaine dernière à Luanda, a également porté sur les secteurs réel et extérieur de l'économie, le crédit au secteur productif, ainsi que le marché monétaire et des changes.

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