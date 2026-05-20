Afrique: « La coopération scientifique entre la Chine et l'Afrique est passée d'une aide technique à une collaboration fondée sur l'innovation »

interview

La coopération sino-africaine entre dans une nouvelle phase. Elle est portée par l'innovation, la recherche conjointe et le transfert de technologies. Doyen adjoint de l'Institut Chine-Afrique de l'Université de Xiangtan et en même temps Doyen adjoint de l'Institut des Langues étrangères de la même université, le Pr Weichun Yang décrypte, dans cet entretien, les ressorts, les mécanismes et les perspectives de cette collaboration en pleine mutation.

Quels sont aujourd'hui les secteurs clés de la coopération scientifique et technologique entre la Chine et l'Afrique ?

La coopération scientifique et technologique entre la Chine et l'Afrique est passée d'une aide technique initialement unidirectionnelle à une collaboration systémique fondée sur l'innovation. Ses domaines clés s'articulent aujourd'hui autour de quatre axes stratégiques majeurs : l'agriculture moderne, la santé, les énergies propres et les technologies de l'information et de la communication.

La coopération en agriculture moderne se concentre sur la question centrale de la sécurité alimentaire. Elle porte notamment sur l'irrigation économe en eau, l'amélioration variétale de cultures résistantes à la sécheresse, la diffusion de la technologie du « champignon-herbe » (juncao) ainsi que l'application d'équipements agricoles intelligents.

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Les deux parties ont déjà mis en place plusieurs laboratoires conjoints de sélection et des stations de démonstration, afin de favoriser l'adaptation locale des innovations technologiques. Dans le domaine de la santé, la coopération évolue d'une simple aide médicamenteuse vers une offre technologique intégrée, incluant la recherche conjointe de médicaments, la surveillance et la prévention des épidémies, ainsi que la production locale de vaccins. À titre d'exemple, la Chine a accompagné l'Égypte dans le développement de capacités autonomes de production vaccinale reposant sur la plateforme technologique à ARN messager (mRNA).

Le développement vert, orienté vers la lutte contre le changement climatique, se traduit par la co-construction de grandes centrales photovoltaïques, de micro-réseaux distribués et de projets d'agriculture photovoltaïque, contribuant ainsi à la transition des systèmes énergétiques africains.

Enfin, les technologies de l'information et de la communication, en particulier les réseaux 5G, les centres de données et les applications d'intelligence artificielle, jouent un rôle essentiel dans la réduction de la « fracture numérique » en Afrique. Les projets d'agriculture de précision et de télémédecine menés conjointement par des entreprises telles qu'Huawei et des universités africaines en constituent des exemples représentatifs.

Ces différents domaines, complémentaires et interdépendants, constituent ensemble le socle technologique d'une nouvelle communauté d'innovation sino-africaine.

Existent-ils des mécanismes pour garantir une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique entre institutions chinoises et africaines ?

À l'heure actuelle, la Chine et l'Afrique ont déjà mis en place un système de mécanismes à plusieurs niveaux couvrant la conception institutionnelle, la mise en œuvre des projets et la répartition des résultats. Au niveau des cadres institutionnels, en s'appuyant sur la plateforme stratégique du Forum sur la coopération sino-africaine, les deux parties ont décliné des consensus politiques tels que les « Dix actions de partenariat » en feuilles de route opérationnelles pour la coopération scientifique et technologique.

Par ailleurs, grâce à des plateformes concrètes telles que les centres de coopération en innovation sino-africaine, elles ont instauré des mécanismes réguliers de coordination des politiques et de mise en relation des projets dans des domaines spécialisés comme l'agriculture, les technologies spatiales et la gouvernance numérique.

Au niveau de la mise en œuvre des projets, un modèle de coopération intégrée fondé sur une chaîne complète s'est progressivement formé, articulé autour de la logique suivante : orientation par les besoins, recherche conjointe et partage des résultats. Concrètement, les projets sont initiés sur la base des besoins de développement clairement exprimés par les pays africains, les activités de recherche associent de manière équitable les chercheurs chinois et africains, et les résultats finaux incluent à la fois des publications scientifiques conjointes, des brevets partagés ainsi que des normes techniques et des solutions industrielles adaptées aux contextes locaux africains.

En matière de répartition des bénéfices, un modèle combinant copropriété des brevets, diffusion de normes et renforcement des capacités humaines a été exploré. À titre d'exemple, dans le projet ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti en Éthiopie, les normes techniques chinoises ont été diffusées à l'ensemble de la chaîne industrielle, tandis que les techniciens locaux, grâce à des formations systématiques, ont acquis une autonomie croissante dans l'exploitation et la maintenance.

Quel rôle pourraient jouer des universités comme celle de Xiangtan dans cette dynamique ?

Les universités, en tant que pôles de production des connaissances, de formation des talents et de conseil en matière de politiques publiques, assument une fonction stratégique irremplaçable dans la coopération scientifique et technologique sino-africaine. Prenant l'exemple de l'Université de Xiangtan, les établissements d'enseignement supérieur, forts de leur expertise accumulée dans les études africaines, notamment en droit et en administration publique, et s'appuyant sur des plateformes spécialisées telles que les instituts de recherche sino-africains, sont en mesure de jouer un rôle clé à plusieurs niveaux.

En tant que bases centrales de formation des talents, elles s'appuient sur des dispositifs tels que les « Ateliers Luban » et les programmes associant langue chinoise et compétences professionnelles afin de former en Afrique des profils hybrides maîtrisant à la fois des compétences techniques et les normes chinoises. Parallèlement, ils attirent de jeunes chercheurs africains en Chine pour y poursuivre des études diplômantes ou des recherches postdoctorales, contribuant ainsi à la construction d'une communauté de talents sino-africaine.

Ils constituent des plateformes d'organisation de la recherche conjointe. En réponse aux défis communs auxquels sont confrontés les pays africains, tels que la gouvernance sociale, la gestion des risques ou encore la protection de la propriété intellectuelle, ils coopèrent avec des universités africaines pour créer des laboratoires conjoints, produisant des résultats directement mobilisables pour l'élaboration des politiques publiques locales.

Les universités jouent le rôle de pont culturel dans le transfert de technologies. Grâce à leur compréhension approfondie des environnements juridiques, culturels et institutionnels africains, elles accompagnent les entreprises chinoises dans l'adaptation locale des technologies et dans l'évaluation de leur conformité, réduisant ainsi les coûts de friction liés à la coopération interculturelle.

Aujourd'hui, des universités chinoises telles que celle de Xiangtan évoluent progressivement d'un rôle traditionnel de transmission des savoirs vers celui d'acteurs engagés dans la construction d'une communauté d'innovation sino-africaine.

Comment les technologies comme l'intelligence artificielle ou les énergies renouvelables peuvent-elles bénéficier à l'Afrique dans ce cadre ?

L'intégration approfondie de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables est susceptible d'offrir des solutions disruptives au développement par saut qualitatif de l'Afrique. Les mécanismes de cette dynamique se déclinent en trois niveaux interdépendants.

Premièrement, l'intelligence artificielle permet d'améliorer l'efficacité dans de nombreux secteurs. Dans le domaine agricole, des systèmes d'irrigation de précision et d'alerte précoce contre les maladies et ravageurs, fondés sur l'apprentissage automatique, peuvent accroître significativement les rendements.

Dans le secteur de la santé, les systèmes d'aide au diagnostic basés sur l'intelligence artificielle contribuent à atténuer la pénurie aiguë de ressources médicales de base. Dans le domaine de l'éducation, les outils d'apprentissage personnalisés permettent de compenser le manque d'enseignants. En matière de gestion des catastrophes, les modèles d'alerte précoce fondés sur la télédétection satellitaire et les algorithmes d'intelligence artificielle offrent un appui décisionnel prospectif face à des événements extrêmes tels que les invasions acridiennes en Afrique de l'Est ou les sécheresses dans la région du Sahel.

Les énergies renouvelables constituent une base énergétique stable pour les infrastructures numériques. Les centrales photovoltaïques construites dans le cadre de la coopération sino-africaine ont atteint une capacité installée cumulée supérieure à 1,5 gigawatt, fournissant de l'électricité propre à plus de cinquante mille foyers.

Ces réseaux énergétiques distribués améliorent directement les conditions de vie, tout en créant les conditions nécessaires au fonctionnement d'infrastructures énergivores telles que les stations de base 5G et les centres de données, permettant ainsi aux applications d'intelligence artificielle de s'étendre des zones urbaines aux régions rurales reculées. La synergie entre intelligence artificielle et énergies renouvelables favorise l'émergence de nouvelles formes de forces productives, telles que les micro-réseaux intelligents ou les systèmes d'irrigation de précision associant photovoltaïque et intelligence artificielle.