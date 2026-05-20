Angola: Cabinda signale deux cas confirmés de variole du singe

Cabinda — Deux cas positifs de variole du singe, communément appelée Mpox, ont été confirmés lundi par les autorités sanitaires de la province de Cabinda, à la suite d'analyses de laboratoire effectuées à Luanda.

L'information a été communiquée mardi à la presse par Rute Zita, coordinatrice de la surveillance épidémiologique du secrétariat provincial à la Santé de Cabinda, qui a assuré que les patients reçoivent actuellement une prise en charge médicale et médicamenteuse dans des unités sanitaires spécialisées. Elle a indiqué que les premiers cas suspects avaient été signalés il y a trois semaines et que des prélèvements avaient immédiatement été effectués avant d'être envoyés vers des laboratoires de référence dans la capitale du pays.

Rute Zita a lancé un appel au calme et invité la population à se rendre dans les structures sanitaires les plus proches en cas d'apparition de symptômes de la maladie, notamment une forte fièvre, des céphalées, des douleurs musculaires et d'autres complications.

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Elle a également annoncé l'organisation, dans les prochains jours, d'une campagne de vaccination dans les zones frontalières de la région afin de prévenir la propagation de la maladie dans la province. Cabinda devient ainsi la deuxième province angolaise à notifier des cas confirmés de Mpox, après la province de Uíge, qui avait enregistré un premier cas la semaine dernière.