Sénégal: Darou Khoudoss - Une pirogue de migrants irréguliers échoue à la plage de Lite

Après la découverte d'un corps sans vie, vendredi dernier, sur la plage de Khondio, une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière a accosté au village de Lite, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane.

Selon une source digne de foi, l'embarcation a accosté dans la nuit du 18 au 19 mai 2026, aux environs de 23 heures, sur la plage du village de Lite, située à environ un kilomètre de Fass Boye.

La même source explique qu'avant l'arrivée des éléments de la gendarmerie, les occupants de la pirogue se sont dispersés dans la nature, à l'exception d'une femme mariée et mère de trois enfants. Selon cette dernière, l'embarcation avait quitté Kafountine, dans la région de Ziguinchor.

Après deux jours de navigation, le capitaine de la pirogue leur aurait annoncé que le moteur ne pouvait plus poursuivre le voyage. Il les aurait alors conduits à la plage de Lite, dans la commune de Darou Khoudoss, avant de les abandonner sur place, précise la source.

Les recherches entamées par la gendarmerie se poursuivent, indique notre interlocuteur.