Sénégal: Questions d'actualité - Ousmane Sonko et son gouvernement attendus à l'Assemblée nationale ce vendredi

19 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.Gueye

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que les membres de son gouvernement, sont attendus ce vendredi 22 mai 2026 à l'Assemblée nationale dans le cadre de la séance dédiée aux questions d'actualité. l'information est donnée par El Malick Ndiaye, président de l'institution parlementaire.

Cette rencontre entre l'Exécutif et les députés s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale et permettra aux parlementaires d'interpeller directement le chef du gouvernement ainsi que ses ministres sur plusieurs sujets d'intérêt national. En plus clair, cette nouvelle séance de questions réponses devrait porter sur les principaux dossiers économiques et sociaux du moment.

Depuis sa nomination à la Primature en avril 2024, Ousmane Sonko a déjà participé à quatre séances de questions d'actualité à l'hémicycle.

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