Sénégal: Face à la Kaaba - Le vertige de La Mecque

À La Mecque, la découverte de la Kaaba bouleverse les pèlerins venus des quatre coins du monde. Entre larmes, prières et ferveur collective, le sanctuaire le plus sacré de l'Islam demeure une expérience intime et universelle, au croisement de l'histoire, de la foi et du vertige spirituel.

« Merci mon Dieu ! ». Ce vieux pèlerin est comblé. Il a atteint l'objectif de sa vie. Difficile de restituer certaines images. Même les téléphones portables, levés à bout de bras dans la marée humaine, n'arrivent pas à capturer ces émotions. Devant la Kaaba, pour celui qui découvre pour la première fois ce cube noir drapé d'or au cœur de La Mecque, quelque chose se brise et se reconstruit en même temps. Une mémoire intime se met en marche. Une mémoire ancienne, presque biblique. Dans l'immense mosquée sacrée al-Harâm, les voix se mêlent au bourdonnement continu des prières. Les pèlerins avancent lentement, emportés par le mouvement circulaire du tawaf autour de la Kaaba. Certains pleurent sans bruit. D'autres lèvent les mains vers le ciel. Les « Allahou Akbar » éclatent dans des gorges serrées par l'émotion.

Ici, personne ne regarde personne. Chacun semble converser avec son histoire, ses fautes, ses espoirs. Une femme du Sénégal reste immobile quelques secondes après avoir touché la pierre noire enchâssée dans l'un des angles du sanctuaire. Elle regarde ses mains comme si elles portaient désormais une trace invisible. « Mes mains sentent l'odeur de la Kaaba. Gloire à Allah ! », murmure-t-elle, encore incrédule. Autour d'elle, des hommes robustes sanglotent comme des enfants. Les barrières sociales tombent dans cette foule vêtue presque uniformément de blanc.

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La Kaaba n'est pourtant, à première vue, qu'un cube de pierre de quatorze mètres de haut. Mais en islam, elle est le centre du monde spirituel. C'est vers elle que se tournent chaque jour des millions de musulmans pour accomplir leurs prières. La tradition musulmane la présente comme la « maison de Dieu » sur terre, reliée symboliquement à une Kaaba céleste. Son nom signifie simplement « le cube » en arabe. Mais sa charge symbolique dépasse les mots. Le Coran l'évoque explicitement comme une « Maison sacrée édifiée pour les hommes ». La tradition islamique rattache aussi sa fondation au prophète Abraham et à son fils Ismaël. Dans le récit coranique, cette filiation prend une force particulière après l'Hégire, lorsque le jeune islam affirme sa singularité face aux tensions religieuses de l'époque. Abraham devient alors le bâtisseur du sanctuaire originel, celui qui ancre la foi musulmane dans une continuité spirituelle plus ancienne encore.

À l'intérieur du Haram, cette histoire millénaire semble cohabiter avec la modernité la plus brutale. Les gigantesques extensions réalisées par l'Arabie saoudite ont transformé les lieux en une infrastructure capable d'absorber des centaines de milliers de fidèles simultanément. Grues, passerelles, escalators, écrans géants, climatisation industrielle. La Mecque ressemble parfois à une métropole futuriste entièrement organisée autour du sacré.

Pourtant, malgré les transformations, le centre demeure intact. La Kaaba continue d'aimanter les regards. Les pèlerins cherchent à toucher ses parois couvertes du kiswah, cette étoffe noire brodée de versets coraniques en fils d'or. Beaucoup rêvent d'embrasser la pierre noire. Quelques rares privilégiés pourront pénétrer à l'intérieur du sanctuaire, accessible seulement certains jours de l'année sous la surveillance stricte de ses gardiens, issus du clan des Banu Chayba depuis l'époque préislamique. Tout autour du monument, chaque détail nourrit la ferveur populaire. Les dalles de marbre vert sont associées aux tombes d'Ismaël et de sa mère Hajar.

Les anciennes portes richement décorées de la Kaaba étaient autrefois conservées par leurs donateurs, qui espéraient s'en faire fabriquer un cercueil. Ici, le symbole déborde sans cesse sur la matière. Le plus frappant reste sans doute cette impression d'universalité. Des Indonésiens marchent aux côtés de Nigérians, de Turcs, de Bosniaques ou de Malaisiens. Les langues diffèrent, les visages aussi, mais le mouvement est commun.

Dans un monde fragmenté par les frontières et les guerres, la Kaaba apparaît comme l'un des derniers centres spirituels capables de rassembler physiquement une humanité aussi diverse. À certains moments de la nuit, lorsque la foule se fait légèrement moins dense et que les lumières blanches du Haram se reflètent sur le marbre, le lieu prend une dimension presque irréelle. On comprend alors pourquoi tant de musulmans parlent du pèlerinage comme d'un basculement intérieur. La Kaaba n'est pas seulement un monument religieux. Elle est une expérience de vertige. Une rencontre entre la fragilité humaine et l'idée de l'éternité.

Un deuxième Sénégalais est décédé à la Mecque

Un deuxième pèlerin sénégalais est décédé à La Mecque dans le cadre du Hajj 2026. La Délégation générale du Pèlerinage (Dgp) a annoncé, hier, lundi, la disparition d'Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement Atpm relevant du Trésor. D'après le communiqué publié par la Dgp, le pèlerin est décédé, hier, à Biir Ali, lieu de Miqat où les fidèles entrent symboliquement dans l'état de sacralisation précédant les rites du Hajj. Le décès est survenu peu après qu'il a accompli la prière marquant son intention d'effectuer le pèlerinage, un moment particulièrement fort dans le parcours spirituel des musulmans venus à La Mecque. Ce décès porte à deux le nombre de pèlerins sénégalais rappelés à Dieu depuis le début du pèlerinage 2026 en Arabie saoudite.