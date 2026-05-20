Soudan: Un redoutable haut commandant du FSR, Abou Lou Lou, envoyé à nouveau au combat

Au Soudan, il avait été surnommé le boucher d'El-Fasher. Abou Lou Lou, haut commandant des forces paramilitaires, est de retour sur le front. De son vrai nom, al-Fateh Abdullah Idriss, ce commandant FSR avait été arrêté par son propre camp en octobre dernier, accusé d'avoir exécuté de nombreux civils lors de la prise d'El-Fasher, capitale du Darfour Nord. Il devait être jugé par sa hiérarchie. Le Conseil de sécurité de l'ONU l'avait également mis sous sanction. Mais selon l'agence de presse Reuters, il a été relâché et serait de retour sur le terrain.

Abou Lou Lou s'est fait connaître en se filmant lors de la prise d'El-Fasher, humiliant des civils à terre, avant de les exécuter. Ses vidéos, postées sur les réseaux sociaux, avaient provoqué l'indignation de la communauté internationale, au point que sa hiérarchie avait arrêté ce commandant et promis de le traduire en justice.

Les paramilitaires avaient d'ailleurs diffusé une vidéo où on le voit menotté et escorté à la prison de Shala à El-Fasher. On sait qu'il a été traduit devant un conseil de discipline. Mais selon Reuters, il a ensuite été discrètement relâché et renvoyé sur le front.

Une libération ordonnée par le frère d'Hemedti

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Toujours selon l'agence de presse, c'est le frère du général Hemedti, Abdel-Rahim Daglo, qui est commandant adjoint des FSR, qui aurait personnellement ordonné la libération d'Abou Lou Lou. Reuters ajoute qu'il a été renvoyé au Kordofan pour galvaniser ses troupes, avec pour consigne de ne plus rien poster sur les réseaux sociaux.

Lundi 18 mai, un porte-parole de Tasis, le gouvernement mis en place par les paramilitaires, a nié la libération d'Abou Lou Lou. Ce porte-parole affirme que celui-ci ainsi que d'autres commandants accusés d'exactions lors de la bataille d'El-Fasher sont toujours en détention et seront jugés par une cour spéciale. « Tasis est pleinement engagé à traduire en justice les responsables de crimes envers la population », ajoute le porte-parole de Tasis.