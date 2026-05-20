Mali: Un rescapé témoigne de la frappe de drones de l'armée sur un mariage à Téné

Au Mali, nous vous racontions lundi 18 mai qu'au moins sept civils, « une dizaine » selon certaines sources, ont été tués samedi soir par une frappe de drone de l'armée malienne à Téné, région de San, dans le centre du pays. C'est un groupe de jeunes qui a été ciblé, alors qu'ils prenaient part aux festivités organisées dans le cadre d'un mariage collectif traditionnel réunissant une soixantaine de couples. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite. La rédaction mandenkan - fulfulde de RFI à Dakar a pu joindre l'un des rescapés, un habitant de Téné qui raconte et témoigne du choc suscité par cet évènement dans le village.

Pour sa sécurité, RFI préserve l'anonymat de ce témoin. « Les jeunes s'étaient rassemblés sous un arbre avec plusieurs motos, près de la maison des mariés. Il y avait vraiment beaucoup de motos. Certains jeunes étaient assis sur les motos, d'autres se trouvaient à l'intérieur de la maison », se souvient-il.

« Soudain, nous avons entendu une forte détonation, suivie d'un grand éclair. C'était la panique générale. Tout le monde avait très peur. Malheureusement, sept personnes ont été tuées sur le coup. Les corps étaient difficilement identifiables. »

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« Parmi les victimes, on a compté cinq femmes et deux hommes. C'étaient des jeunes de 16 à 25 ans, maximum. Il y a également eu beaucoup de blessés : des gens qui ont été blessés par des débris, et d'autres qui étaient en état de choc total. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital. »

« Franchement, ça a été très difficile à supporter. Beaucoup ont cru devenir fous. Des mères de famille sont dans un état de choc terrible et nous sommes très inquiets pour elles. Nous prions pour que la paix revienne dans notre pays. »