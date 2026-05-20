Sénégal: Lorient - Bamba Dieng annonce son départ

Bamba Dieng et le FC Lorient, histoire terminée. L'attaquant sénégalais a annoncé son départ du club breton. Il sera libre de tout contrat cet été.

Ce mardi 19 mai 2026, Bamba Dieng a annoncé son départ du FC Lorient. L'attaquant formé à Diambars a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. Il sera libre de s'engager dans le club de son choix à partir du 1ᵉʳ juillet 2026. Cette saison, Bamba a inscrit 15 buts et délivré 1 passe décisive en 25 matchs.

« À toute la famille du FC Lorient, après de belles années passées au club, le moment est venu pour moi de tourner une page importante de ma carrière. Je tiens à remercier sincèrement le club, le staff, mes coéquipiers et bien évidemment les supporters pour la confiance, le soutien et l'amour que vous m'avez donné tout au long de cette aventure. Porter ce maillot a été une fierté et je garderai de très beaux souvenirs de tous les moments vécus ici. Merci aux supporters pour votre fidélité et votre soutien, dans les bons comme dans les moments plus difficiles. Le FC Lorient gardera toujours une place spéciale dans mon cœur et je souhaite au club le meilleur pour la suite », a écrit Bamba Dieng sur ses réseaux sociaux.