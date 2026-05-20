Sénégal: Adolescents et jeunes victimes de violences sexuelles - Le comité de pilotage de Tivaouane sollicite la gratuité de la prise en charge

La santé et le bien-être des adolescents ont toujours été une préoccupation du gouvernement. Face à la persistance des violences sexuelles et des mariages d'enfants, le Centre régional de formation, de recherche, et de plaidoyer en santé de la reproduction (Ceforep) met en œuvre le projet « Waar + » dans la commune de Tivaouane, zone témoin, après celle de Thiadiaye.

C'est dans ce cadre que s'est tenu, le mardi 5 mai 2026, à la préfecture, un atelier départemental sur la question. La prise en charge juridique et psychosociale des victimes était au cœur des débats. Selon le Pr Mohamed Diadhiou, responsable du projet « Waar+ », « il faut aller vers la gratuité totale de la prise en charge des victimes de violences sexuelles à tous les niveaux ».

Le projet « Waar+ » cherche à introduire des changements de perception et d'attitude, afin de prévenir les violences sexuelles et les mariages d'enfants au Sénégal. Après la restitution des résultats des recherches qualitatives sur les violences sexuelles, les membres du comité de pilotage de Tivaouane, composé essentiellement des services liés à la prise en charge des victimes de violences, sont largement revenus sur les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain.