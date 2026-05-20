Angola: La réhabilitation des infrastructures renforcera l'offre artistique dans plusieurs provinces

Talatona — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a annoncé que plusieurs infrastructures culturelles font actuellement l'objet de travaux de réhabilitation et de modernisation dans différentes provinces du pays, dans le cadre des efforts engagés par l'Exécutif pour élargir l'offre artistique et dynamiser les industries culturelles et créatives.

S'exprimant lors d'une conférence de presse consacrée à la dénomination du Palais des Arts, organisée à l'occasion de la visite d'inspection du Président de la République sur le chantier de cet espace culturel, le ministre a indiqué que les interventions concernent principalement les provinces de Luanda, Benguela et Namibe, avec un accent particulier sur la réhabilitation de salles historiques et d'espaces culturels stratégiques.

À Luanda, des travaux sont en cours dans plusieurs infrastructures, notamment les cinémas São Paulo, Tivoli et Atlântico, ainsi que dans d'autres salles polyvalentes susceptibles d'accueillir des événements de musique, de théâtre, de danse et d'arts plastiques. Les travaux comprennent également la modernisation d'espaces culturels intégrés à des centres de production artistique, dont certains devraient être livrés de manière progressive afin de permettre leur mise en service par étapes.

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À l'intérieur du pays, des interventions sont également menées dans des espaces culturels situés dans les provinces du Cuanza-Norte, d'Uíge, de Benguela et de Namibe, dans le cadre de la stratégie d'expansion et de valorisation du réseau national d'infrastructures culturelles.

Les infrastructures en cours de réhabilitation visent à améliorer les conditions d'organisation des spectacles et à renforcer les capacités techniques du secteur, notamment dans les domaines du son, de l'éclairage, de la scénographie et de la production artistique. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de l'Exécutif visant à valoriser le secteur culturel, à améliorer les conditions de travail des artistes et à consolider les industries culturelles et créatives à l'échelle nationale.