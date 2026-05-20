Angola: PAT II pourra bénéficier à 250 000 jeunes jusqu'en 2027

Luanda — Le projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PAT II) couvrira jusqu'en juin 2027, environ 250 000 jeunes et adolescents pour une seconde chance de formation dans le cadre de l'éducation des jeunes et des adultes (EJA).

Selon une note de presse transmise ce mardi à l'ANGOP, cette action comprend également la formation de 27 000 enseignants et de 4 000 chefs d'établissement, ainsi que la réhabilitation de sept écoles et la construction de 56 nouveaux établissements scolaires à travers tout le pays. Cette initiative peut avoir un impact direct sur plus de 1,2 million d'élèves, peut-on lire dans la note. La source précise que pour atteindre les objectifs fixés, le PAT II s'articule autour de trois composantes principales : l'autonomisation des filles angolaises, la réduction de la pauvreté d'apprentissage et la gestion, le suivi et l'évaluation du projet.

La note indique qu'une mission de la Banque mondiale a débuté lundi 18 mai, par une rencontre avec le secrétaire d'État à l'Enseignement préscolaire et primaire, Pacheco Francisco, représentant la ministre de l'Éducation, Erika Carvalho. Cette occasion a permis de présenter les objectifs et les politiques de la mission en présence de l'équipe de gestion du PAT II, selon la note. La mission se termine le 22 mai, au siège du ministère de l'Éducation, par la présentation des constats et résultats obtenus au cours de la semaine, ainsi que par la définition des prochaines étapes, selon la source.

La mission comprend, entre autres, un déplacement dans la province de Malanje afin de superviser les travaux de construction d'une école du 1er cycle de l'enseignement secondaire. L'ordre du jour inclut également l'évaluation de l'état de mise en oeuvre du MSRR- Mécanisme de suggestion et de résolution des plaintes - et autres questions liées à la violence basée sur le genre (VBG) dans les écoles couvertes par le PAT II.

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PAT II

Le Projet d'autonomisation des filles et d'apprentissage pour tous (PAT II) est mis en oeuvre par le gouvernement angolais via le ministère de l'Éducation grâce au financement de la Banque mondiale. Mis en oeuvre depuis février 2022, le projet a une portée nationale et vise à promouvoir le développement humain et éducatif, afin d'autonomiser les adolescents et les jeunes, en particulier les filles, en créant de meilleures opportunités d'apprentissage, d'inclusion et d'équité éducative.